潘維剛：婦聯會以拖待變 爭取時間

婦聯會委員潘維剛5日上午在台北，接受廣播專訪，對黨產會認定婦聯會是國民黨附隨組織做說明。中央社記者吳家昇攝 107年2月5日

（中央社記者顧荃台北5日電）婦聯會與黨產會和內政部的行政契約破局，被視為「主戰派」的婦聯會委員潘維剛今天表示，「以拖待變」爭取時間是重要方式，她並呼籲婦聯會主委雷倩要一致對外，大家都是姊妹。



婦聯會決定不簽行政契約，不當黨產處理委員會1日認定中華民國婦女聯合會為中國國民黨附隨組織，婦聯會名下財產，包括現金新台幣385億元立即被凍結，須經黨產會同意才可動用。



潘維剛上午接受廣播節目「POP搶先爆」專訪時表示，黨產會凍結婦聯會資產，但婦聯會的高雄分會與宜蘭分會用自己的錢買的房子，只是登記在婦聯會名下，就被黨產會不分青紅皂白凍結，違反無罪推定、不溯及既往等許多法律的原則。



潘維剛說，要對抗這樣的政府，「以拖待變也可能是一個重要方式」，拖一點時間，婦聯會甚至應該召開國際記者會發聲。



對於雷倩主張與內政部簽訂行政契約，潘維剛表示，雷倩雖很優秀，但是雷倩把婦聯會當成一家公司，把自己定位成CEO，可是婦聯會的使命跟內涵更重要，現任主委應該要捍衛婦聯會權益。



潘維剛表示，前主委辜嚴倬雲很清楚反對簽署行政契約，雷倩有所誤會，把去年7月辜嚴簽字同意的初步談判原則，誤以為是去年12月的行政契約。



對於雷倩說潘維剛對她不實指控將提告，潘維剛回應，「我非常遺憾，但是尊重」，接下來會對雷倩聽其言觀其行，希望她冷靜沈著；在婦聯會會大家都是姊妹，大家一致對外，不要把槍口對內。



潘維剛說，婦聯會一開始妥協是為了止戰，所以希望捐錢消災，因為民不與官鬥，委曲求全，尋找和解共生之道。但後來發現「我們都信守承諾，才會會節節敗退」，內政部跟黨產會一直在行政契約加條文進去，婦聯會卻不行，是不對等的談判，因此婦聯會不得不一戰。



提到婦聯會資金來源，潘維剛說，婦聯會是民國79年2月依人民團體法正式立案，成立時有新台幣201億元資金，這些資產是在未立案前一路積累下來的，任何團體都有來自各方的經費，可能也有一部分來自勞軍捐；他們多年來省吃節用，資產從201億元增加到385億元，就應該被追殺、被充公嗎？



潘維剛表示，內政部要婦聯會交出民國46年到78年間的財務資料，年代過於久遠，人民團體法規定的很清楚，會務資料就是保留10年、財務資料與報保留7年，政府應該依法行政。



對於黨產會委員楊偉中曾質疑婦聯會資金流向，潘維剛回應，調查中的資料不應該外洩，且楊偉中的說法過於籠統，也沒有經過正式的調查或聽證程序。社會不應該用道德標準來檢視資金流向，而是應該看有沒有違法。在法律上，她認為辜嚴倬雲用婦聯會的錢買台泥股票並未違法。（編輯：林沂鋒）1070205