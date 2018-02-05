/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 乾德門台股地震立春
>rss

吳敦義溫情喊話 盼蕭淑麗憶黨的情感勿退

發稿時間：2018/02/05 19:39

最新更新：2018/02/05 20:35

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國國民黨主席吳敦義（前左）5日出席新北市三重獨居老人圍爐活動，親切與老人家互動，活動後他受訪表示，希望嘉義市議長蕭淑麗憶及黨的情感，應該就不會脫黨參選市長。中央社記者王鴻國攝 107年2月5日中國國民黨主席吳敦義（前左）5日出席新北市三重獨居老人圍爐活動，親切與老人家互動，活動後他受訪表示，希望嘉義市議長蕭淑麗憶及黨的情感，應該就不會脫黨參選市長。中央社記者王鴻國攝 107年2月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）中國國民黨主席吳敦義今天受訪時重申，希望嘉義市議長蕭淑麗參與國民黨初選民調，他說，國民黨有情有義，4年前協助成全她當選議長，籲她憶及黨的情感，應該就不會脫離黨。

吳敦義今天參加新北市三重區三重獨居老人圍爐活動後，媒體詢問嘉義市議長蕭淑麗宣布退黨參選嘉義市長一事，他表示，蕭淑麗從農會總幹事選上議員，在無黨加國民黨過半數支持情況下，幫她選上議長，因此，仍希望嘉義黨部能說服蕭淑麗回到國民黨初選，全民調一定會公平、公正及公開進行辦理。

吳敦義澄清說，他之前參與小組長授證時，的確不知道前嘉義市長黃敏惠等他到了會場才宣布參選嘉義市長，希望蕭淑麗千萬不要誤會，也希望黨能和諧團結。

他表示，國民黨4年前就對蕭淑麗有情有義，協助成全當時退出國民黨的蕭淑麗當選議長，若她稍回憶過去黨的情感，及她本身的道義，應該就不會脫離黨。

對此，前台北縣長周錫瑋表示，黨對每個候選人都應好好談，從每個人的背景條件理想做一個比較，找最好的人參選，但新北市黨部似乎和參選人彼此間都沒有溝通。

周錫瑋表示，吳敦義可能太在乎黨初選的公平性了，可是世界上各政黨在選舉的溝通協調整合上，是很有彈性且具體去做的，吳敦義主張公平是很好的，但在目前複雜提名過程中，若能採取彈性做法，這對他會比較好。（編輯：卞金峰）1070205

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

一週重要新聞影像回顧（0128-0203）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
全台急凍追雪趣
全台急凍追雪趣
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP