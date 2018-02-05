吳敦義溫情喊話 盼蕭淑麗憶黨的情感勿退

中國國民黨主席吳敦義（前左）5日出席新北市三重獨居老人圍爐活動，親切與老人家互動，活動後他受訪表示，希望嘉義市議長蕭淑麗憶及黨的情感，應該就不會脫黨參選市長。中央社記者王鴻國攝 107年2月5日

（中央社記者王鴻國新北5日電）中國國民黨主席吳敦義今天受訪時重申，希望嘉義市議長蕭淑麗參與國民黨初選民調，他說，國民黨有情有義，4年前協助成全她當選議長，籲她憶及黨的情感，應該就不會脫離黨。



吳敦義今天參加新北市三重區三重獨居老人圍爐活動後，媒體詢問嘉義市議長蕭淑麗宣布退黨參選嘉義市長一事，他表示，蕭淑麗從農會總幹事選上議員，在無黨加國民黨過半數支持情況下，幫她選上議長，因此，仍希望嘉義黨部能說服蕭淑麗回到國民黨初選，全民調一定會公平、公正及公開進行辦理。



吳敦義澄清說，他之前參與小組長授證時，的確不知道前嘉義市長黃敏惠等他到了會場才宣布參選嘉義市長，希望蕭淑麗千萬不要誤會，也希望黨能和諧團結。



他表示，國民黨4年前就對蕭淑麗有情有義，協助成全當時退出國民黨的蕭淑麗當選議長，若她稍回憶過去黨的情感，及她本身的道義，應該就不會脫離黨。



對此，前台北縣長周錫瑋表示，黨對每個候選人都應好好談，從每個人的背景條件理想做一個比較，找最好的人參選，但新北市黨部似乎和參選人彼此間都沒有溝通。



周錫瑋表示，吳敦義可能太在乎黨初選的公平性了，可是世界上各政黨在選舉的溝通協調整合上，是很有彈性且具體去做的，吳敦義主張公平是很好的，但在目前複雜提名過程中，若能採取彈性做法，這對他會比較好。（編輯：卞金峰）1070205