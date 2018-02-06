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蔡總統賴清德洪國浩共錄語音 南投放送拜年

發稿時間：2018/02/06 12:13

最新更新：2018/02/06 14:06

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總統蔡英文、行政院長賴清德與民主進步黨南投縣長參選人洪國浩（左2）創全國先例，3人一同錄製拜年語音，除夕前一天、除夕當天以電話語音向縣民拜年，12日到21日在廣播電台播放，內容除祝縣民新年快樂、萬事如意，也盼從中央到地方，一起讓南投改頭換面。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月6日總統蔡英文、行政院長賴清德與民主進步黨南投縣長參選人洪國浩（左2）創全國先例，3人一同錄製拜年語音，除夕前一天、除夕當天以電話語音向縣民拜年，12日到21日在廣播電台播放，內容除祝縣民新年快樂、萬事如意，也盼從中央到地方，一起讓南投改頭換面。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年2月6日

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）總統蔡英文、行政院長賴清德與民主進步黨南投縣長參選人洪國浩，共同錄製拜年語音，民眾有機會在家中接到電話語音拜年。

祝賀南投縣民農曆春節快樂，蔡總統、賴清德、草屯鎮長洪國浩創全國先例，三人一同錄製拜年語音，除夕前一天、除夕當天以電話語音向縣民拜年，12日到21日在廣播電台播放，內容除祝縣民新年快樂、萬事如意，也盼從中央到地方，一起讓南投改頭換面。

洪國浩今天在縣黨部對外宣傳，同時公布「給黨員的一封信」。他說，這是總統、行政院長與縣長參選人第一次共同錄製拜年語音廣播，感謝黨中央全力支援。

洪國浩說，「給黨員的一封信」內容除感謝民進黨同志對他的冀望與支持，也強調願意擔任改革先鋒，翻轉南投停滯現況，並用豐富行政經驗為基石，帶領突破困境，透過「南投躍升三部曲」策略讓南投躍升為台灣新中心。

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜說，地方首長要有遠見與高度，並讓南投年輕人找回光榮感，此次選舉是很好機會，希望民眾一起支持洪國浩。（編輯：李錫璋）1070206

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