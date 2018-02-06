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副總統談福岡氫能 盼尋求雙邊合作

發稿時間：2018/02/06 12:33

最新更新：2018/02/06 12:33

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（中央社記者葉素萍台北6日電）副總統陳建仁今天說，希望借重日本福岡縣寶貴的氫能經驗，並在相關產業發展上尋求雙邊合作的機會，以提升台灣綠色能源的技術，創造日本企業的商機，達到雙贏的目標。

陳副總統今天在總統府接見「日本福岡縣知事小川洋訪團」。

陳副總統表示，去年底，駐日經濟文化代表處一份民調顯示，有超過半數受訪的日本民眾對台灣抱持親近感及信賴感，認為台日關係良好、且將來會更加密切。這顯示，不只台灣人喜愛日本，日本民眾對台日關係的未來發展，也抱持相當樂觀的態度。

談及人員交流，副總統說，去年台日人員互訪再創新高紀錄，台灣訪日人員突破456萬人次，日本訪台人士則超過189萬人次，總計雙邊互訪高達645萬人次。

他說，小川知事此行率團訪台，主要目的是為了宣傳福岡縣的特產，如甘王草莓、八女茶及日本酒等，尤其甘王草莓顏色鮮艷欲滴，酸甜度恰到好處，不但在日本具有高知名度，同時也相當受到台灣民眾喜愛。

副總統說，去年9月，台灣開放日本和牛進口，台灣民眾因而得以品嚐和牛的美味；而台灣的金鑽鳳梨、芒果等農產品也大量外銷到日本，讓日本朋友能品嚐台灣水果的甜美滋味。

他指出，台日兩國氣候分處亞熱帶、溫帶，農作物品種各具特色，雙方在農業領域都擁有優良的技術與品種改良的豐富經驗，未來如果能夠進一步深化雙方的農業及物產交流，相信對提升台日兩國農畜產品的品質及技術，有相當助益。

另外，陳副總統也提到，福岡縣的氫能源技術在日本全國首屈一指，小川知事曾於前年3月受邀來台發表演說，介紹福岡縣的氫能源發展經驗。

陳副總統指出，政府目前正在推動「前瞻基礎建設」，其中綠能建設就是推動的重點項目，由於氫氣為潔淨及永續性能源，發展這項技術也是台灣今後能源建設的重要工作。他希望能借重福岡縣寶貴的氫能經驗，並在相關產業發展上尋求雙邊合作的機會，以提升台灣綠色能源的技術，創造日本企業的商機，達到雙贏的目標。（編輯：李淑華）1070206

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