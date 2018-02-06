姚立明分析民進黨禮讓柯P 姚文智：激將法

表態有意參選台北市長的民進黨立委姚文智（圖）6日在台北流行廣播電台接受廣播節目專訪，說明參選理念。中央社記者吳翊寧攝 107年2月6日

（中央社記者陳俊華台北6日電）民主進步黨立法委員姚文智今天說，國會觀察基金會董事長姚立明昨天說，年底的台北市長選舉，民進黨可能禮讓現任市長柯文哲，「我覺得他是在激將」，因民進黨協調時程還沒到。



姚文智上午到台北流行廣播電台「POP搶先爆」節目接受主持人黃光芹專訪。黃光芹問，總統蔡英文對姚文智說「我如果有偏心，一定偏著你」，但會偏到什麼程度？姚文智說，蔡總統講完那句話後，兩人有交換意見，討論民進黨面對這樣的局勢，國家改革要持續進行，2018年底大選也要綜觀全局，要如何勝選。



黃光芹問，蔡總統有沒有承諾要自推人選？姚文智說，「沒有許諾」，蔡總統也與有意參選新北市長的民進黨立委吳秉叡談過，都是為了民進黨理念如何貫徹，這會有兩種意見。但他認為，蔡總統感覺到民進黨要自提人選的氛圍越來越高。



姚文智1月30日宣布，曾任柯文哲競選團隊總幹事的姚立明，願擔任他的競選總幹事。自由時報今天報導，姚立明昨天晚間在政論節目中分析，台北市選舉不論怎麼繞，最後還是兩組人馬對決；國民黨就是前立委丁守中，而民進黨應該還是會禮讓柯文哲。



至於民進黨秘書長洪耀福3日說，2018年選戰「要讓國民黨再輸一次，讓台灣再贏一次」，反對改革力量才會死心。姚文智說，中國把國民黨視為台商、買辦比較多，他不認為中國高層看得起國民黨，「這比較像舊時代的思維」，民進黨應該立足基本價值之外，國民黨已經不是民進黨的第一個敵人。



另外，姚文智上午與台北市議員顏聖冠在萬華三水市場掃街，姚文智在會前受訪時表示，爭取提名參選台北市長後，會百分之百、無保留的協助同黨議員，若是三足鼎立的局面，在台北市藍大於綠結構中，反而是民進黨團結、發揮能量，勇往直前去衝，就像1994年台北市長選舉三足鼎立，最後民進黨獲得勝選，且民進黨在北市有40%實力，「能不勝選嗎？不要質疑」。（編輯：李淑華）1070206



