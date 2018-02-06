藍營人選確定 林右昌：競爭對手是自己

中國國民黨協調基隆市長初選結果由前移民署長謝立功出線。獲民進黨提名爭取連任的基隆市長林右昌（圖）6日在市務會議後記者會受訪表示，不管是誰出線代表國民黨參選都表達恭喜之意，也說：「最大競爭對手是自己」。中央社記者王朝鈺攝 107年2月6日

（中央社記者王朝鈺基隆市6日電）中國國民黨協調基隆市長初選結果由前移民署長謝立功出線。謝立功強調盼在基隆重返執政。獲民進黨提名爭取連任的基隆市長林右昌除恭喜外，也說：「最大競爭對手是自己」。



國民黨縣市長提名協調小組召集人曾永權上午和宋瑋莉、謝立功共同在中央黨部召開記者會，確定由謝立功參選基隆市長選舉。



謝立功事後接受中央社電訪時表示，歷經這些風波後也要告一段落，非常感謝宋瑋莉的大度與謙讓，宋瑋莉其實在第一時間已向他恭賀勝出，未來希望與宋瑋莉一起努力，讓國民黨在基隆重返執政。



已獲民主進步黨提名的基隆市長林右昌上午在市務會議後記者會受訪表示，不管是誰出線代表國民黨參選都表達恭喜之意，未來也期待是場高品質、高水準的君子之爭，不過現在最重要還是穩紮穩打推動市政，基隆的進步和發展需要大家一起努力，「我們對基隆市政發展非常有信心」。



「最大競爭對手是自己」，林右昌說，上次選舉獲得基隆市長選舉有史以來最高票突破10萬票，如何回應市民的期待才是最重要，未來他會繼續努力讓上次投票給他的人繼續投給他，也要爭取沒有投票給他的市民認同。



至於對謝立功評價，林右昌說，「沒有評論」。（編輯：卞金峰）1070206