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時力拒警方傳喚 徐永明：若有必要就拘提吧

發稿時間：2018/02/06 13:14

最新更新：2018/02/06 13:14

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（中央社記者蔡佳伶台北6日電）時代力量立委徐永明、黃國昌、林昶佐1月在總統府前抗議勞基法，收到市警局傳喚通知書，徐永明今天質疑，臨時會剛結束，是想秋後算帳嗎？他們不會報到，若真有必要就拘提吧。

徐永明也說，集遊法修法已經出立法院委員會了，最重要的爭議是禁制區的設置，民進黨在野時主張廢除禁制區，現在執政覺得禁制區很重要、很有用嗎？呼籲儘速在新會期完成修法。

時代力量5位立委抗議勞基法修惡，1月5日破壞立法院議場門鎖後反鎖在議場內，遭民進黨立委突破。晚間轉戰總統府前靜坐、絕食抗議，警方以靜坐區為集會遊行的禁制區數度舉牌警告，但時力立委堅持不退，8日凌晨4時15分左右，台北市警局出動大批警力驅離，結束近60小時的抗議。

時代力量上午在立法院召開記者會，對時力立委徐永明、黃國昌和林昶佐收到台北市警局中正一分局約談通知書，做出回應。

徐永明表示，接到通知書並不驚訝，因為在凱道為反勞基法修法絕食抗議時，就感受到公權力的強硬和不成比例的處理，但感傷的是一個黨團就有3名立委被約談，中正一分局或台北市警局是想秋後算帳嗎？

他說，2008年總統蔡英文擔任民進黨主席時，曾簽署人權永久保固書，內容是代表民進黨過去8年執政，對人權保障推動不力及侵害人權的政策，以及執政時未致力推動集遊法修法向大眾道歉。

他說，蔡總統當時並說，她以民進黨主席身分允諾，民進黨未來無論在朝、在野將全力終止行政濫權、國家暴力，並改善台灣人權如言論自由、集會結社自由等日趨惡化的環境。

徐永明說，結果現在民進黨在朝，在野黨團接到3張中正一分局的約談通知書，他們不會前往報到，如果真有必要，請拘提他們吧。

黃國昌表示，2013年為抗議時任總統馬英九暴政濫權，他在當年10月8日晚上參與了由青年朋友發起在凱道前的抗議活動，那場活動讓身為法律人的他收到第一張警方傳喚通知書，那時他的態度很清楚，不會接受警方傳喚。

他說，現在他的行動準則還是一樣，對打壓人民集會遊行權利的集遊惡法，透過刑罰當手段，所進行的騷擾式傳喚，他不會出席，如果有檢察官認為這麼垃圾的事有浪費司法資源的必要，那就請檢察官傳喚吧。(編輯：許雅靜)1070206

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