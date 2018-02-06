田弘茂：兩岸爭議膠著 兩會應溝通

海基會董事長田弘茂6日表示，當前兩岸爭議膠著，更需透過兩會領導人見面或其他授權個人溝通傳遞正確訊息，協助解決當前政治問題，為兩岸關係注入新的正能量，開創互動新機。中央社記者繆宗翰攝 107年2月6日

（中央社記者繆宗翰台北6日電）海基會董事長田弘茂今天表示，當前兩岸爭議膠著，更需透過兩會領導人見面或其他授權個人溝通傳遞正確訊息，協助解決當前政治問題，為兩岸關係注入新的正能量，開創互動新機。



海峽交流基金會6日中午舉行年終媒體餐敘，田弘茂在致詞時作上述表示。



巧的是，中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍昨天提到「如果冬天來了，春天還會遠嗎」，兩岸關係的未來一定是充滿滿天的陽光。田弘茂今天則開場時提到「春天哪欸架尼冷（春天怎麼這麼冷）」要媒體記者注意保暖。



對於近期的M503航路爭議與飛安疑慮，田弘茂說，很充分理解台商有焦慮心情，海基會積極主動與各地台商、台商會長及其他的特定地區台商保持密切聯繫、了解情況，也開放專線了解台商需求，尤其有關飛航需求或其他相關問題。



他表示，一定會盡力滿足台商返鄉過年的殷切期待；直到昨天，行程基本上會很順利。



加上去年發生的李明哲案，田弘茂說，中國大陸對上述兩起事件本應在執行前採取有善溝通方式處理，「所謂莫以善小而不為，更何況兩岸無小事，任何事涉及兩岸都是大事」。只要涉及爭議，都應該立刻密切溝通協商，以雙方民眾為念。



田弘茂指出，台灣針對兩岸互動及協商所提出的呼籲與建議，至今仍未受到中國大陸正面反應，兩岸關係持續處於冷和平狀態。



他表示，中共19大召開之後，中國大陸新的領導班子據報已經成形，對台工作方向看起來逐漸明朗化，海基會也開始進行審慎評估，思考未來如何強化海基會功能，以及在兩岸關係過程中扮演的角色，必須要即時因應新情勢 為兩岸民眾謀求最大福祉。



田弘茂說，在當前亞太區域及兩岸情勢更趨於複雜的今天，雙方更應該發揮智慧尋求兩岸僵局解套。（編輯：楊昇儒）1070206