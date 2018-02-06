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呂秀蓮：希望有一天改口叫我市長

發稿時間：2018/02/06 13:51

最新更新：2018/02/06 14:20

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表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮（圖）6日在台北流行廣播電台接受廣播節目專訪，說明參選理念。中央社記者吳翊寧攝 107年2月6日表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮（圖）6日在台北流行廣播電台接受廣播節目專訪，說明參選理念。中央社記者吳翊寧攝 107年2月6日

（中央社記者范正祥台北6日電）前副總統呂秀蓮日前審慎評估是否參選台北市長，她今天透露，將把競選總部設在西區，誓言翻轉西區；她接受廣播專訪時，對主持人說：「希望有一天就改口叫我市長好了。」

呂秀蓮接受廣播節目「POP搶先爆」訪談年底台北市長選舉，面對主持人黃光芹敬稱「呂副」，她說：「希望有一天就改口叫我市長好了。」

呂秀蓮受訪談及年底台北市長選舉強調，執政黨在首都不可以棄選。她雖然仍稱審慎評估，還沒正式宣布參選，但透露「我正在找人，我的競選總部要設在西區」。

zoom in 表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮（右）及民進黨立委姚文智（左）6日在台北流行廣播電台接受廣播節目專訪，兩人握手寒暄致意。中央社記者吳翊寧攝　107年2月6日表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮（右）及民進黨立委姚文智（左）6日在台北流行廣播電台接受廣播節目專訪，兩人握手寒暄致意。中央社記者吳翊寧攝　107年2月6日

訪談中，呂秀蓮暢談對於台北市長責任及市政規劃的看法，她指出，台北市是300年的古都，應該讓這個城市風華再現。現在的台北市沒落了，台北市絕對可以更好。

呂秀蓮表示，台北市民最基本的安居樂業，市長都要照顧。台北市是台灣的「山海關」，市長最大的任務是負責治安、穩定社會，台北市可以扮演更積極的角色，讓首都穩定下來。「我可以固守山海關」，和平中立穩定首都，帶動台灣的前途。

談及對於台北市的市政規劃，呂秀蓮認為，整個台北擔心的是安全問題，包括部分土壤液化的問題。另外，市容陳舊，東區繁榮，西區沒落，整個市政荒廢掉了。

呂秀蓮強調，翻轉西區。東區已經夠繁榮、夠國際化。從西區做起，「我正在找人，我的競選總部要設在西區」，從那裡開始，恢復300年古都的繁榮。（編輯：李淑華）1070206

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