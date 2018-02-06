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呂秀蓮：公投施行細則未公布 今年趕得上嗎

發稿時間：2018/02/06 14:40

最新更新：2018/02/06 14:40

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（中央社記者范正祥台北6日電）公投法去年底修正通過後，提案及成案的門檻都大幅降低，各方提出公投案擬與年底選舉併辦。不過，前副總統呂秀蓮今天質疑，公投施行細則尚未公布，今年趕得上嗎？

呂秀蓮接受廣播節目「POP搶先爆」訪談，主持人黃光芹詢問對於律師陳長文決定推動「反妨害司法公正公投」及前總統馬英九允諾領銜的看法，呂秀蓮回應時則是就目前已有的一些公投提案提出上述質疑。

呂秀蓮指出，立法院雖然通過公投法修正，但有相當大幅度的變化，還要施行細則隨著母法修訂、總統公布之後才能實施。公投提案要「暖身運動」可以，但懷疑今年趕得上嗎？

她認為，中央選舉委員會忙年底的選舉可能就已經忙不過來，公投法施行細則的修訂應該還是掌握在中選會手裡，它會被公布嗎？公布以後來得及嗎？不知道。

至於馬英九允諾領銜「反妨害司法公正公投」，呂秀蓮說，之前民主進步黨執政，當時陳水扁總統最喜歡「公投綁大選」，那時的中國國民黨主席馬英九是全力反對，「現在換了位置，馬英九要主張基本權利了？」

呂秀蓮強調，她才是真正司法正義的受害人，包括過去美麗島事件為民主、為人權，被司法迫害過；以及後來的國務機要費案，足足打了五年半官司，證明一切清白，「所以最有資格推動的人是我，不是馬英九。」1070206

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