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國民黨中市長初選 盧秀燕江啟臣打經濟牌

發稿時間：2018/02/06 17:44

最新更新：2018/02/06 18:29

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國民黨台中市長選舉黨內初選民調在即，爭取提名的立委盧秀燕（左）6日請來前副總統蕭萬長（中）站台。中央社記者郝雪卿攝　107年2月6日國民黨台中市長選舉黨內初選民調在即，爭取提名的立委盧秀燕（左）6日請來前副總統蕭萬長（中）站台。中央社記者郝雪卿攝　107年2月6日

（中央社記者郝雪卿台中6日電）國民黨台中市長選舉黨內初選民調在即，爭取提名的立委盧秀燕與江啟臣今天打出經濟牌，盧秀燕提出創富台中，江啟臣則現勘中區，並提出打造台中州廳成台中博物館。

盧秀燕今天請來前副總統蕭萬長站台，同時替她提出的產業、經濟、勞工、民生等政策背書。蕭萬長表示，盧秀燕在多年立委任內問政優質，且以財經議題最多，盧秀燕提出的創富台中，可以讓人民過得更好，是他唯一支持的對象。

盧秀燕針對台電申請重啟核二廠二號機指出，核二廠二號機從去年5月停機至今，台中空污突然很嚴重，這是因為台中火力發電廠必須火力全開所致，她呼籲執政黨，在重啟核二廠二號機之際，應同步停止中火兩部機組，既不會影響電力供應，也可大幅降低中部空污。

江啟臣今天與民眾一起徒步現勘中區，他表示，市長林佳龍曾宣稱「不能救中區，不配當市長」，但3年過去，言猶在耳，中區依然沒落、繁榮的街景仍未重現，中區居民對林佳龍的希望已轉為失望。

江啟臣認為，中區須注入新的動能，他要延續中區濃厚的文化氣息，打造台中州廳成為台中博物館，並給市民一個可以漫步、逛街的文化街區，傳統與時尚並存的「台中銀座」，力拚中區風華再現。

台中市政府則回應，對於盧秀燕的說法，環保局表示，在市府強力要求下，中火10個機組在空污季至少會有2機組輪流停機歲修及環保設備更新，從未火力全開。加上市府已大砍中火24%生煤許可量，斷絕未來「火力全開」可能性，且台中空氣品質也因市府努力推動86項改善措施逐年改善中。

至於江啟臣的說法，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，對於台中州廳、大屯郡役所及附屬建物，市府早已爭取到中央「再造歷史現場計畫」約新台幣3億元補助，將連同周邊街廓打造大型展演空間，另舊台中市議會也規劃打造為國家級博物館。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070206

國民黨台中市長選舉黨內初選民調在即，爭取提名的立委江啟臣（中）6日與民眾一起徒步現勘中區，宣示力拚中區風華再現。中央社記者郝雪卿攝　107年2月6日國民黨台中市長選舉黨內初選民調在即，爭取提名的立委江啟臣（中）6日與民眾一起徒步現勘中區，宣示力拚中區風華再現。中央社記者郝雪卿攝　107年2月6日
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