黨產會提黨工資遣費解方 國民黨：還不夠付

（中央社記者劉麗榮、顧荃台北6日電）不當黨產處理委員會今天建議中國國民黨改以受推定不當取得財產給付資遣費，但國民黨說，爭取新台幣9億元，黨產會只同意解凍一億元，不夠支付，將持續和黨產會溝通。



黨產會下午發布新聞稿表示，國民黨企業工會請求黨產會將國民黨受推定不當取得的黨產，應最優先用於給付被解雇員工資遣費，如黨產會凍結的張榮發基金會購買國民黨舊中央黨部的尾款1億元、國民黨永豐銀行帳戶中的970餘萬元。



不過，黨產會說，國民黨申請以中央投資公司現金股利8億3000萬餘元及欣裕台公司減資款3億元，共計11億3000萬餘元，以給付資遣費9億7000萬餘元。



黨產會表示，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，黨產會可許可處分的財產，限於政黨受推定為不當取得的財產；國民黨提出的中投與欣裕台部分資金，已被認定為國民黨不當取得財產，應返還國家，黨產會無法許可國民黨用於其他用途。



黨產會說，考量年節將近，被資遣勞工的訴求其情可憫，建議國民黨改以受推定不當取得財產，即張榮發基金會積欠的尾款與永豐銀行存款給付資遣費。如果國民黨依這項建議申請動用這些款項，將予以同意。



國民黨發言人李明賢受訪，國民黨爭取9億元，黨產會只同意解凍一億多元，不夠支付，會持續與黨產會溝通。



他說，黨產會態度過於被動，這是依法要支付的錢，黨產會消極抵抗，無視台北市政府勞動局法令。（編輯：李明宗）1070206