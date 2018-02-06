/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市

地震釀樓倒路斷 數十人受困搶救中 花蓮7日停班停課

>rss

黨產會提黨工資遣費解方 國民黨：還不夠付

發稿時間：2018/02/06 21:12

最新更新：2018/02/06 21:12

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者劉麗榮、顧荃台北6日電）不當黨產處理委員會今天建議中國國民黨改以受推定不當取得財產給付資遣費，但國民黨說，爭取新台幣9億元，黨產會只同意解凍一億元，不夠支付，將持續和黨產會溝通。

黨產會下午發布新聞稿表示，國民黨企業工會請求黨產會將國民黨受推定不當取得的黨產，應最優先用於給付被解雇員工資遣費，如黨產會凍結的張榮發基金會購買國民黨舊中央黨部的尾款1億元、國民黨永豐銀行帳戶中的970餘萬元。

不過，黨產會說，國民黨申請以中央投資公司現金股利8億3000萬餘元及欣裕台公司減資款3億元，共計11億3000萬餘元，以給付資遣費9億7000萬餘元。

黨產會表示，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例規定，黨產會可許可處分的財產，限於政黨受推定為不當取得的財產；國民黨提出的中投與欣裕台部分資金，已被認定為國民黨不當取得財產，應返還國家，黨產會無法許可國民黨用於其他用途。

黨產會說，考量年節將近，被資遣勞工的訴求其情可憫，建議國民黨改以受推定不當取得財產，即張榮發基金會積欠的尾款與永豐銀行存款給付資遣費。如果國民黨依這項建議申請動用這些款項，將予以同意。

國民黨發言人李明賢受訪，國民黨爭取9億元，黨產會只同意解凍一億多元，不夠支付，會持續與黨產會溝通。

他說，黨產會態度過於被動，這是依法要支付的錢，黨產會消極抵抗，無視台北市政府勞動局法令。（編輯：李明宗）1070206

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

海軍操演展現掃獵雷能力

海軍操演展現掃獵雷能力

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP