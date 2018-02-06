民進黨嘉南高提名初選協調截止 3/5起民調

（中央社記者范正祥台北6日電）民進黨4縣市長提名初選協調截止，其中嘉義縣2人、台南市6人與高雄市4人角逐，待電視政見發表會結束後，民進黨中央黨部3月5日到9日辦民調定勝負，3月14日中執會公告提名名單。



宜蘭縣長提名初選部分，民主進步黨發言人何孟樺1月30日晚間發布新聞稿轉述協調會議結果表示，3位參選人經會中協調後，江永和與謝燦輝決定退選，電視政見發表會與民意調查將不再辦理。



不過，宜蘭縣長選舉是否就提名民進黨籍立法委員陳歐珀，仍待民進黨中央執行委員會決定。



民進黨宜蘭縣長、嘉義縣長、台南市長及高雄市長提名初選參選者協調原定1月30日前截止，後經民進黨選舉對策委員會召集人林錫耀於1月31日中央常務委員會中報告，協調小組邀4縣市參選人協調後，認為還有進一步協調空間，會中通過同意協調時間延長到6日。



選對會今天下午開會，何孟樺會後轉述，選對會特別重申，希望嘉義縣、台南市與高雄市參選同志秉持初衷，在初選階段認真競選，多闡述政策理念，爭取選民最大支持，避免互相攻訐。期望各參選人展現君子風度，不要讓支持者感到焦慮，並為未來初選民調後的整合營造團結氣氛。



何孟樺表示，選對會也審慎討論地方黨部提請建議的直轄市議員提名名額，相關意見將於明天中央執行委員會中報告。



民進黨嘉義縣長初選參選者有2人，分別是嘉義縣議會議長張明達和前行政院農業委員會副主任委員翁章梁。



民進黨台南市長提名初選參選人包括民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左及前民進黨副秘書長李俊毅。



民進黨高雄市長提名初選參選人有民進黨籍立委陳其邁、管碧玲、林岱樺與趙天麟。



據民進黨台南市長、高雄市長、宜蘭縣長及嘉義縣長提名初選選舉公告，參選人登記後先溝通協調，如果無法達成協議，由民進黨中央黨部辦理民調決定提名人選。另據黨中央選務工作規劃，1日到11日辦理政見會，初選民調期間為3月5日到3月9日，3月14日中執會公告提名名單。



有關民進黨縣市長初選電視政見發表會，嘉義縣長參選人部分，3日已在民視舉辦完成；台南市長參選人部分，將於10日在民視新聞台登場；高雄市長參選人部分，11日在壹電視進行。（編輯：李明宗）1070206