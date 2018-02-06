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監院諮詢委員 陳師孟要求不再聘陳長文

發稿時間：2018/02/06 22:59

最新更新：2018/02/06 22:59

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（中央社記者劉麗榮、王揚宇台北6日電）監察院今天進行近3小時談話會，與會者轉述，新任監委王幼玲關心調卷問題，監委陳師孟則詢問監委是否有諮詢委員會委員建議權，並要求監察院下屆不再聘律師陳長文。

不過，截至近晚間11時，記者仍無法取得陳師孟與陳長文回應。

陳長文推動「反妨害司法公正公投」，理由是陳師孟公然恐嚇司法機關，要以監察委員職權查辦判決不合己意的法官，顯示台灣法治與司法獨立已危如累卵。

監察院諮詢委員會為特種委員會之一，由監察院長聘學者、專家擔任，主任委員為監察院長張博雅、副主委為監察院副院長孫大川，陳長文是12名委員之一。

與會者指出，陳師孟在會中問及，監委是否具有諮詢委員建議權？甚至直接要求張博雅「下屆不要聘他（指陳長文）。」

監察院人士表示，諮詢委員會是兩年一聘，這一任到今年8月屆滿。歷來監察院長都會給監委建議權，如果多名監委都推薦同一人，可能會採納。

與會者轉述，陳師孟也希望更明確了解監委紀律規範，包括不能替政黨宣傳主張、查案迴避條款等，真正意涵是什麼，界線在哪？

監察院監察委員自律規範規定監委任職期間不得從事的行為，包括為政黨或其他政治團體宣傳其政治主張等；此外，監察法施行細則規範監委應自行迴避情形，包括「依其他情形足認由其執行批辦、調查或審查職務顯有偏頗之虞者」，有這種情況應以書面敘明理由陳報監察院長決定；如果未自請迴避，得由監察院長為迴避的決定。

此外，王幼玲受訪表示，會中花較多時間討論「調卷」議題，如果不看以前的案件，怎麼知道現在手上的是不是新事證？資訊公開，調查結果都是國家財產，結案許久的卷宗為什麼不讓監委調閱？這是否妨害或阻止監委行使監察權？

監察院人士表示，監委查案原則是「一案不二查」。一般來說，基於彼此尊重，較少有監委調上一屆或其他監委案卷，如果有需要調卷，會經主查監委或委員會同意。

會中有人舉例，像大巨蛋案有很多面向，包括包商、公共安全等，調查不同面向，算不算一案兩查？

監委要求調卷問題，與會者轉述，院方表示，沒有先入為主的意見，由於過去沒發生過，將請幕僚蒐集意見後，3月談話會再討論。（編輯：李明宗）1070206

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