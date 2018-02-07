花蓮地震 總統：不准放棄任何救人機會

（中央社記者劉麗榮台北7日電）花蓮發生震度7級強震。國防部今天表示，搜救重點為雲門翠堤大樓及統帥飯店，花防部派遣官兵595人、生命探測器23具等執行搜救任務；總統蔡英文期許，不准放棄任何救人機會。



國防部發布新聞稿指出，總統蔡英文上午前往花蓮聽取救災簡報時表示，這一次花蓮地震，國軍和行政部門立即啟動救災，在最短時間展開搶救，這樣積極的效率值得肯定。此外，蔡總統期許後續救災繼續秉持這種精神「不准放棄任何救人與救災機會」。



國防部進一步表示，今日搜救重點置於雲門翠堤大樓及統帥飯店，花防部統合各單位兵力及救援裝備，計派遣官兵595人、生命探測器23具等執行搜救任務。



此外，國軍已調整各單位救援裝備支援花防部，首先將由陸軍台東指揮部於上午支援裝土機2部，執行災區搜救作業。空軍亦派遣S-70C及RF-5偵照機執行災區空拍作業，期能盡快獲得災區空拍照片，以利後續搜救規劃及任務執行。



國防部進一步指出，今天已派出15個救護醫療編組，包括醫療人員40員、15輛救護車，執行雲門翠堤大樓及統帥飯店等地區民眾、搜救官兵及救難人員緊急醫療作為。



國防部強調，國軍永遠與民眾在一起，將全力投入兵力執行花蓮震災搜救任務，並與消防、警察及救難等單位緊密協調合作，不放棄任何一個救援機會。（編輯：林淑媛）1070207