花蓮地震 藍綠立委暫停競選活動協助救災

（中央社記者王承中、蘇龍麒台北7日電）有意參選年底縣市長選舉的國民黨籍立委江啟臣、盧秀燕，以及民進黨籍立委黃偉哲、姚文智，今天皆表示將暫停競選活動，全力協助救災。



花蓮縣昨晚11時50分發生芮氏規模6.0地震，花蓮市區震度達7級，有4棟建築物倒塌或傾斜，造成2死202傷，總統蔡英文要求以最快速度投入救災，國軍部隊與各縣市也伸出援手，積極搶救。



爭取台中市長選舉提名的國民黨籍立委江啟臣在今天凌晨透過臉書發文表示，即刻全面暫停個人選舉活動，展開「0206花蓮強震救援行動」，呼籲朝野不分黨派，一起與全國民眾同心協力幫助花蓮度過難關。若有必要，江啟臣服務團隊也號召組成救援志工團，給災民最大援助。



而同樣有意爭取提名的國民黨籍立委盧秀燕也在臉書發文表示，暫停今天所有記者會及相關活動，並指出目前花蓮，缺水、缺電、缺重型機具和救難人員，需要大家的力量。盧秀燕告訴中央社記者，她已致電花蓮縣政府，詢問是否需要任何協助，花蓮縣政府則請她幫忙宣導目前不要前往花蓮縣政府洽公，縣政府要全力救災。



她說，願台灣能夠度過這次的難關，更希望花蓮受到的災害能降到最低。



表態參選台南市長的民進黨籍立委黃偉哲告訴中央社記者，目前台灣的社會氛圍不適合競選，因此將暫停競選活動幾天，加上2年前台南維冠大樓在地震中倒塌，也受到來自全台各地很多的協助，因此他將撙節競選經費、競選團隊募資、自掏腰包等，共捐出新台幣10萬元。



為因應花蓮0206震災，表態參選台北市長的民進黨籍立委姚文智也取消原訂與市議員共同掃街發春聯的行程，團隊並開會討論後續相關協助事宜。1070207