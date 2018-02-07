陸客母子輕重傷 張小月：已通報陸方

陸委會主委張小月（圖）7日上午表示，有2名陸客在花蓮強震中受到輕重傷，陸委會已派員前往協處，也已向陸方通報。港澳人士部分目前尚未受到訊息，會持續關注。中央社記者繆宗翰攝 107年2月7日

（中央社記者繆宗翰台北7日電）行政院大陸委員會主任委員張小月今天上午表示，有2名陸客在花蓮強震中受到輕重傷，陸委會已派員前往協處，也已向陸方通報。港澳人士部分目前尚未收到訊息，會持續關注。



張小月今天上午出席陸配親子活動，在受訪時作上述表示。



據海峽交流基金會掌握資料，受傷自由行陸客為一對母子，應為福建人，母親為40歲的余姓婦人，傷勢較重；顏姓兒子年齡尚不清楚，傷勢較輕。兩人目前在花蓮慈濟醫院接受治療。



張小月指出，傷者家屬已表達要來台緊急處理，陸委會及相關單位會協助處理。海基會與台灣海峽兩岸觀光旅遊協會也已循既有管道向陸方通報。



海基會副秘書長兼發言人管安露上午也在活動中表示，昨晚地震發生後海基會隨即了解花蓮陸籍配偶狀況，目前只有一名陸配住宅受損，未來陸配若有需要，海基會會全力協助。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，目前已知4死225傷145失聯。



傷者部分，送往慈濟醫院有114人、門諾醫院57人、國軍805醫院13人、部立花蓮醫院38人、鳳林榮民醫院1人、玉里榮民醫院2人。1070207