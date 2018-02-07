/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
>rss

陸客母子輕重傷 張小月：已通報陸方

發稿時間：2018/02/07 11:38

最新更新：2018/02/07 12:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 陸委會主委張小月（圖）7日上午表示，有2名陸客在花蓮強震中受到輕重傷，陸委會已派員前往協處，也已向陸方通報。港澳人士部分目前尚未受到訊息，會持續關注。中央社記者繆宗翰攝　107年2月7日陸委會主委張小月（圖）7日上午表示，有2名陸客在花蓮強震中受到輕重傷，陸委會已派員前往協處，也已向陸方通報。港澳人士部分目前尚未受到訊息，會持續關注。中央社記者繆宗翰攝　107年2月7日

（中央社記者繆宗翰台北7日電）行政院大陸委員會主任委員張小月今天上午表示，有2名陸客在花蓮強震中受到輕重傷，陸委會已派員前往協處，也已向陸方通報。港澳人士部分目前尚未收到訊息，會持續關注。

張小月今天上午出席陸配親子活動，在受訪時作上述表示。

據海峽交流基金會掌握資料，受傷自由行陸客為一對母子，應為福建人，母親為40歲的余姓婦人，傷勢較重；顏姓兒子年齡尚不清楚，傷勢較輕。兩人目前在花蓮慈濟醫院接受治療。

張小月指出，傷者家屬已表達要來台緊急處理，陸委會及相關單位會協助處理。海基會與台灣海峽兩岸觀光旅遊協會也已循既有管道向陸方通報。

海基會副秘書長兼發言人管安露上午也在活動中表示，昨晚地震發生後海基會隨即了解花蓮陸籍配偶狀況，目前只有一名陸配住宅受損，未來陸配若有需要，海基會會全力協助。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，市區傳出大樓坍塌及道路龜裂災情，目前已知4死225傷145失聯。

傷者部分，送往慈濟醫院有114人、門諾醫院57人、國軍805醫院13人、部立花蓮醫院38人、鳳林榮民醫院1人、玉里榮民醫院2人。1070207

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP