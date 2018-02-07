張志軍將卸任 張小月祝新工作一切順利

陸委會主委張小月（右）7日上午在台北出席陸配親子活動，與陸配親子手作捏麵人，慶祝即將來臨的農曆春節。中央社記者繆宗翰攝 107年2月7日

（中央社記者繆宗翰台北7日電）中國國台辦主任張志軍日前證實自己即將卸任，陸委會主委張小月今天上午受訪時表示，祝福張志軍在新工作崗位一切順利。雖然當前兩岸面臨挑戰，但希望「萬物當春、幸福共好」。



行政院大陸委員會主任委員張小月今天在台北出席陸配親子活動，與約30名陸配親子手作捏麵人，慶祝即將來臨的農曆春節。張小月活動前受訪時作上述表示。



張小月也提到，希望張志軍未來若有處理到兩岸相關議題，能了解台灣人民心聲。希望兩岸和平穩定溝通對話、陸方不要對台打壓、破壞。



中國國務院台灣事務辦公室主任張志軍日前已被選為福建省代表團的全國人大代表。他5日出席活動時透露，今年召開的「兩會」，會轉往中國全國人民代表大會任職，國台辦主任遺缺由副主任劉結一接任，現任海峽兩岸關係協會會長陳德銘應會留任。



張志軍還提到，雖然目前兩岸關係出現政治僵局，但「如果冬天來了，春天還會遠嗎」，「撥開雲霧，你會看到滿天的陽光」，兩岸關係的未來一定是充滿滿天的陽光，會極大的造福兩岸民眾。



對此，張小月今天表示，大家都期待兩岸關係能和平穩定發展，兩岸雙方應該要在沒有政治前提下見面，溝通對話。這是大家共同期待。



她表示，兩岸關係現在面臨挑戰，但既然春天來了，她想引用總統府今年的春聯 「萬物當春、幸福共好」期待兩岸關係未來是這種狀況。（編輯：楊昇儒）1070207