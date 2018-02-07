花蓮地震 賴揆：天冷速救受困戶

花蓮6日深夜地震災情嚴重，行政院長賴清德（中）7日下午前往雲門翠堤大樓勘災。中央社記者孫仲達攝 107年2月7日

（中央社記者沈如峰、王朝鈺、陳朝福花蓮7日電）花蓮昨晚強震，災後時間過了12小時。行政院長賴清德今天到雲翠大樓勘災，指示入夜後恐更寒冷，如果困在裡面的住戶年紀比較大、有慢性病的話，很可能挺不住，在建物加固安全後速救出。



花蓮地震造成4死200多人受傷，行政院長賴清德下午前往雲門翠堤大樓勘災時表示，已請技師公會計算需要多少建築物加固作為才能達到安全標準，但務必要有時間表，讓救災人員放心進入救災，才能縮短期程解救受困住戶。



賴清德說，此刻是花蓮最辛苦的時刻，總統蔡英文上午也到花蓮勘災，行政院第一時間也開設一級應變中心，過程中也和立法委員蕭美琴聯繫，希望以行政院力量與花蓮縣政府一起解決花蓮鄉親面臨的各種問題。



賴清德說，地震不同階段有不同作為，目前最重要是救災，不僅花蓮警義消全力投入，國軍第一時間也投入457人，各縣市警義消也有400多人趕赴現場，全國技師工會也有超過40人前來協助。



他說，目前最重要必須先確定還有多少人受困，救人如救火分秒必爭，入夜之後恐怕會更寒冷，如果受困住戶年紀較大、又有慢性病，恐怕會挺不住。



賴清德表示，救災之後就是賑災和重建，行政院已成立專案小組，由國家發展委員會主委陳美伶擔任召集人，會先預撥新台幣3億元給花蓮縣政府，不幸死亡民眾會先撥發80萬元，重傷者25萬元，呼籲各界盡量捐款，讓花蓮縣政府更有力量運用善款，給予受災民眾更好的照顧。



至於重建部分，賴清德說，包含橋梁、道路和學校都會去盤點，後續將由專案小組運用行政院總預算或花東基金重建，讓公共設施儘速恢復功能，鄉親儘速恢復正常生活。



花蓮縣長傅崐萁表示，賑災到現在已超過12小時，救出200、300名鄉親，現在問題最大的雲門翠堤大樓，各單位目前仍持續尋找失聯住戶，請民眾幫忙聯繫住戶，若聯繫不上可向警方通報。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070207