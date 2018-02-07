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關鍵字： 花蓮地震統帥飯店地震股市
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花蓮地震 民進黨台南市長初選暫休兵

發稿時間：2018/02/07 16:32

最新更新：2018/02/07 16:59

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花蓮6日晚發生地震釀災，參與民進黨下屆台南市長初選的6名參選人7日先後宣布暫停競選活動。圖為參選人立委陳亭妃新營服務處。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年2月7日花蓮6日晚發生地震釀災，參與民進黨下屆台南市長初選的6名參選人7日先後宣布暫停競選活動。圖為參選人立委陳亭妃新營服務處。（陳亭妃服務處提供）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年2月7日

（中央社記者楊思瑞台南7日電）花蓮昨晚傳出地震釀災，各界關注救災工作。參與民進黨下屆台南市長初選的6名參選人今天先後宣布暫停選舉活動，也呼籲民眾給予救災工作適當支持。

立法委員陳亭妃上午率先宣布暫停競選活動。她說，將捐出1月所得、呼籲競選團隊有錢出錢有力出力投入救災。另外，開始募集現金及物資，全力支援災區，也請民眾集氣祝禱花蓮災民都能平安。

民進黨台南市黨部主委顏純左表示，與兩年前造成台南嚴重災害的地震同樣發生在2月6日，這是令人難以置信的巧合。對震災感同身受，他個人將捐助新台幣10萬元，民進黨市黨部捐10萬元，並停止競選活動2天，希望社會大眾有錢出錢、有力出力。

立法委員黃偉哲表示，將暫停初選選舉活動3天，並將捐出10萬元給花蓮縣政府。這次賑災以捐款為主，因在不知災民需求情況下，過多且不必要的物資投入，除了不符實際需求之外，也可能造成過剩的困擾及浪費。

立法委員王定宇表示，將暫停選務工作2天，今天原本排定的市場拜票行程也取消，更要求自己的團隊隨時注意災區訊息更新及物資需求。兩年前的同一天，台南也經歷強震侵襲，當時協助救災的場景仍歷歷在目。只要花蓮有需要，他會全力協助救災。

立法委員葉宜津表示，將暫停選舉活動3天，原訂今天與明天的市場掃街行程都已取消。

前民進黨副秘書長李俊毅說，現在大家全力搶救災害，他也決定暫停選舉活動。再看整個救災狀況，等行政院協助救災告一階段再恢復。(編輯:孫承武)1070207

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