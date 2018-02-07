時隔兩年同日強震 賴清德：勇敢面對

行政院長賴清德（左）7日下午前往花蓮縣立體育館，慰問被安置的受災戶，並向長者加油打氣，他說，在餘震趨緩之前，可放心地住在體育館內。中央社記者游凱翔攝 107年2月7日

（中央社記者游凱翔、陳朝福花蓮7日電）花蓮昨天深夜地震釀成傷亡，兩年前的同一天也發生強震襲擊台南，時任台南市長的行政院長賴清德今天勘災時表示，不論是台南或花蓮，都必須勇敢面對；兩次地震規模不同，必須因地制宜救災，相信能度過難關。



2016年2月6日地震造成台南市維冠金龍大樓倒塌，共115人死亡，賴清德時任台南市長，時隔2年後的同一天，花蓮也發生強震。



賴清德下午前往花蓮勘災受訪時回應，這是老天爺的安排，不管是台南、花蓮，都必須勇敢面對。



他說，兩次地震的規模、傷害都不同，不能全然複製台南經驗，必須因地制宜的救災，相信能度過難關。



花蓮昨天深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成雲門翠堤大樓等4處建物傾斜，截至下午5時，已造成7人死亡，多人受傷，救難人員正全力救援其他受困者。



賴清德與花蓮縣長傅崐萁下午前往花蓮縣立體育館，慰問被安置的受災戶，允諾政府絕對會戮力救災，將傷害降到最低，在餘震趨緩之前，可放心地住在體育館內。



賴清德表示，這次看到傅崐萁與縣府團隊積極認真的解決問題，也看到來自全國的警義消、熱心團體伸出援手，是令人欽佩的台灣善心表現，也從中看到中央、地方充分合作，有信心能將傷害降到最低。



他指出，行政院已成立賑災與重建專案小組，召集人由國家發展委員會主委陳美伶擔任。行政院會先預撥新台幣3億元給花蓮縣政府，做慰問、救災的工作。



賴清德也請社會愛心人士能夠踴躍捐款，幫助受災民眾。(編輯:施燕飛/黃瑞弘)1070207