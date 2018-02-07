花蓮地震 日表慰問願提供協助

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成大樓坍塌及道路龜裂。日本外務大臣河野太郎今天致函外交部長李大維，對傷亡民眾表達慰問，也表達日本願意提供台灣協助。



日本外務省發布新聞稿表示，河野太郎致函李大維，對於花蓮地震造成災情，感到悲痛，也對傷亡民眾表達慰問之意。他也說，在這困難時刻，日本願意提供台灣任何必要的協助。



知情人士告訴中央社記者，河野太郎上午透過日本台灣交流協會台北事務所轉致慰問函給李大維。



同時，日本台灣交流協會也發布新聞稿指出，交流協會會長大橋光夫及理事長谷崎泰明分別向花蓮縣長傅崐萁及台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷發出慰問信函。



交流協會說，對這次地震造成花蓮許多民眾犧牲、受災慘重，深表痛心，「並衷心祈禱至今仍行蹤不明的民眾安然無恙，受災民眾早日恢復日常生活」。



此外，加拿大駐台北貿易辦事處在臉書發布貼文，對所有受到花蓮地震影響的民眾表達慰問之意，也對第一線救災與醫護人員在花蓮不眠不休的努力表達感謝。「加拿大會在這個艱困的時期與台灣站在一起」。



花蓮地震後，目前已知6死、256傷、88失聯。許多國家紛紛向台灣表達慰問之意。



外交部表示，截至今天中午，共有美國、英國、日本、新加坡、加拿大、紐西蘭、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞、海地及宏都拉斯等國政府與政要表達慰問及弔唁之意，外交部對此表示感謝。



外交部指出，花蓮地震後，中央災害應變中心隨即成立，總統蔡英文及行政院長賴清德都指示政府各單位全力救災，不放棄任何機會。外交部東部辦事處也於第一時間派員進駐花蓮縣災害應變中心，全力配合政府進行救災及協助外籍人士相關工作。



外交部表示，將持續與各國駐台機構保持聯繫，也將協同國內相關單位提供外籍人士必要協助。外籍人士若有與花蓮震災相關諮詢事項，可撥打外交部24小時緊急服務專線電話0800-085-095。



外交部稍早指出，目前已知有31名外籍人士受到波及，但都無大礙，包括9名日本籍、14名韓國籍，1名菲律賓籍、2名新加坡籍、2名捷克籍等。（編輯：林興盟）1070207