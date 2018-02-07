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關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
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花蓮強震 賴清德捐出一個月所得

發稿時間：2018/02/07 18:42

最新更新：2018/02/07 22:43

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花蓮地區6日深夜發生規模6.0強震釀災，行政院長賴清德（前右）7日在花蓮縣長傅崐萁（前右2）等人前往雲門翠堤等大樓外，聽取相關救災簡報並為救災人員打氣。中央社記者孫仲達攝　107年2月7日花蓮地區6日深夜發生規模6.0強震釀災，行政院長賴清德（前右）7日在花蓮縣長傅崐萁（前右2）等人前往雲門翠堤等大樓外，聽取相關救災簡報並為救災人員打氣。中央社記者孫仲達攝　107年2月7日

（中央社記者顧荃、蘇龍麒台北7日電）花蓮6日發生芮氏規模6.0地震，造成路裂樓塌、多人傷亡等嚴重災情，行政院長賴清德今天捐出一個月所得，期待社會慷慨捐款，共同幫助災民度過難關。

根據人事行政總處資料，行政院長月薪加計今年軍公教3%調薪後，為新台幣33萬3360元。

此外，立法院長蘇嘉全表示，花蓮地震造成嚴重災情，他個人與立法院副院長蔡其昌分別捐款20萬元、10萬元，立法院捐款70萬元，共捐款100萬元，盼能拋磚引玉，支援花蓮救災與重建工作。

賴清德在臉書表示，6日深夜花蓮發生強震，中央和地方在第一時間即成立應變中心，他並多次致電花蓮縣長傅崑萁、民主進步黨立委蕭美琴瞭解災情，希望用政院的力量，和縣府一起解決花蓮的各種問題。

賴清德表示，他今天兩次前往災害應變中心聽取救災最新進度簡報，也前往花蓮視察災區實際情形，此刻是花蓮最辛苦的時候，總統蔡英文表達高度關心，要求行政院啟動所有救援機制。他已指示相關部會全力投入，此時此刻，救災是最優先的工作。

他說，感謝來自全國各縣市警察、義消、消防、志工在第一時間就來到現場，投入救災工作，倒塌的幾處建築，國盛六街2號、4號、41號，人員已全面撤出，無人受困；統帥飯店原先受困的兩位員工，一位不幸往生，一位已平安救出，目前做最後確認是否還有人員受困；最令人憂心的是雲門翠堤社區，還有40餘人失聯，建築物的安全性也影響救援的開展。

賴清德說，後續賑災的部分，行政院已成立「賑災與重建專案小組」，由政務委員兼國家發展委員會主委陳美伶擔任召集人，協請相關部會辦理賑災及重建工作。經費部分，將先撥3億元給花蓮縣政府，進行慰問及解決民眾生活需求。針對不幸罹難的民眾，第一筆慰問款項80萬元；重傷的部分每人給予25萬元。另針對需租屋、搬遷、安置等受災民眾，依法也將給予必要補助。

他表示，在災後重建方面，針對倒塌大樓、受損房屋及馬路等，相關後續重建工作，將由專案小組召集各部會協助解決，讓花蓮鄉親能在最短時間內恢復正常生活。

蘇嘉全晚間透過辦公室發布新聞稿指出，花蓮6日發生地震，造成大樓坍塌及道路龜裂等嚴重災情，引發各界關注，對於這場突如其來的災難，造成花蓮人民生命與財產的受創，他感到非常悲傷與不捨。

蘇嘉全說，期盼官方與民間的各項援助都能夠全面到位，將傷亡減至最低，呼籲全國人民此刻要團結一心，無論身在何處，大家一起幫助災民們共同度過難關，也希望中央政府能全力提供花蓮縣後續相關醫療、緊急安置等必要的協助，同時針對交通及民生所需各項設備，盡速檢查與修復，未來重建的路很漫長，更需要中央與地方通力合作。

蘇嘉全說，天災無情但人間有愛，這個艱難的時刻最需要的是全國人民團結一心，請社會各界有錢出錢、有力出力，將善款捐至花蓮賑災指定捐款郵政劃撥帳號：06533981，帳戶名：花蓮縣社會救助金專戶（1070206花蓮賑災指定捐款）。(編輯：陳永昌)1070207

花蓮震災災害救助事項一覽表（行政院提供）

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