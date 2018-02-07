花蓮地震 美日英歐盟等表慰問願提供協助

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成樓塌路裂。外交部今天說，美國、加拿大、日本、教廷、英國、多明尼加、土耳其等19國政府與歐盟已表達慰問，也願意提供協助。



外交部晚間發布新聞稿指出，花蓮地震造成重大生命財產損失，截至晚間7時，共有美國、加拿大、日本、新加坡、澳大利亞、紐西蘭、教廷、英國、法國、波蘭、捷克、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞、海地、宏都拉斯、土耳其等19國政府與歐盟，「向我表達關懷慰問，及提供救援物資或派遣搜救隊來台救災之意」。



對於歐盟及各國政府、政要等對花蓮震災表示關心及慰問，外交部代表中華民國政府及人民表達謝意。外交部表示，將持續與各國駐台機構保持聯繫，並提供相關外籍人士必要協助，也將全力配合相關部會進行救災及復原工作，協助災區民眾及早恢復正常生活。



外交部指出，有關花蓮震災最新救災狀況，除中央災害應變中心災害情報站（www.emic.gov.tw）外，外交部也在官網建置中、英、日文3種語文版本的首頁大型輪播圖示與「0206花蓮震災」專區，並提供24小時緊急連絡電話（0800-085-095）等資訊，以利諮詢相關事宜。



根據外交部提供訊息，花蓮地震共有31名外籍人士受到波及，大多為輕傷，治療後已無大礙，包括10名日本籍、14名韓國籍，1名菲律賓籍、2名新加坡籍、2名捷克籍、1名泰國籍、1名印度籍。其中，現僅泰國籍人士、1名日籍人士仍住院治療中。



此外，英國在台辦事處傍晚告訴中央社記者，有1位英國男性旅客在花蓮地震中受到輕微刮傷，送醫治療後，沒有大礙，已出院。



根據中央災害應變中心最新資料，花蓮地震已知6死、258傷、67失聯。救災工作持續進行中。（編輯：林興盟）1070207