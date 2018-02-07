/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市
>rss

花蓮地震 美日英歐盟等表慰問願提供協助

發稿時間：2018/02/07 22:00

最新更新：2018/02/07 22:00

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成樓塌路裂。外交部今天說，美國、加拿大、日本、教廷、英國、多明尼加、土耳其等19國政府與歐盟已表達慰問，也願意提供協助。

外交部晚間發布新聞稿指出，花蓮地震造成重大生命財產損失，截至晚間7時，共有美國、加拿大、日本、新加坡、澳大利亞、紐西蘭、教廷、英國、法國、波蘭、捷克、多明尼加、尼加拉瓜、瓜地馬拉、貝里斯、聖露西亞、海地、宏都拉斯、土耳其等19國政府與歐盟，「向我表達關懷慰問，及提供救援物資或派遣搜救隊來台救災之意」。

對於歐盟及各國政府、政要等對花蓮震災表示關心及慰問，外交部代表中華民國政府及人民表達謝意。外交部表示，將持續與各國駐台機構保持聯繫，並提供相關外籍人士必要協助，也將全力配合相關部會進行救災及復原工作，協助災區民眾及早恢復正常生活。

外交部指出，有關花蓮震災最新救災狀況，除中央災害應變中心災害情報站（www.emic.gov.tw）外，外交部也在官網建置中、英、日文3種語文版本的首頁大型輪播圖示與「0206花蓮震災」專區，並提供24小時緊急連絡電話（0800-085-095）等資訊，以利諮詢相關事宜。

根據外交部提供訊息，花蓮地震共有31名外籍人士受到波及，大多為輕傷，治療後已無大礙，包括10名日本籍、14名韓國籍，1名菲律賓籍、2名新加坡籍、2名捷克籍、1名泰國籍、1名印度籍。其中，現僅泰國籍人士、1名日籍人士仍住院治療中。

此外，英國在台辦事處傍晚告訴中央社記者，有1位英國男性旅客在花蓮地震中受到輕微刮傷，送醫治療後，沒有大礙，已出院。

根據中央災害應變中心最新資料，花蓮地震已知6死、258傷、67失聯。救災工作持續進行中。（編輯：林興盟）1070207

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP