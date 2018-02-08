祖母綠太可愛 呂秀蓮考慮做選舉代號

（中央社記者范正祥台北8日電）有意角逐年底台北市長選舉的前副總統呂秀蓮今天表示，她不怕被網友消遣是「祖母綠」，因為她研究了祖母綠的意義以後，覺得太可愛了，也正在考慮用祖母綠當做她的「選舉代號」。



呂秀蓮在張榮發基金會國際會議中心主持「女人談政治」，邀請民主進步黨台中市中西區議員參選人陳俞融等人與談，評議女性參政等話題。活動結束前，呂秀蓮回應媒體詢問，被問到參選規劃時，主動提及近日被網友形容是祖母綠一事。



呂秀蓮指出，如果參選，要挑戰很多事情，包括挑戰台灣社會對於性別和年齡的歧視。以年齡為例，如果以納稅人口做計算，統計50歲以上人口還是居大多數。



她說，目前全國2357萬餘人口中，50歲以上的人口高達1290萬餘人，20到30歲的人口是321萬餘人。其它每10年一個間距的人口顯示，都只有300多萬人。



談及年齡話題時，呂秀蓮主動提及，她藉此機會正式宣布，正在考慮用「祖母綠」做她的選舉代號，「因為我研究了『祖母綠』的意義以後，我覺得太可愛了。」



呂秀蓮表示，祖母綠是寶石之王，在埃及艷后的出生地發現。埃及艷后當時在埃及是了不起的女性，固守小小埃及卻可以跟那麼多強權周旋抗爭。「我非常有意願把『祖母綠』當做選舉代號，綠色當中的祖母也好，寶石當中的祖母也好。」



此外，談及對市政願景看法時，呂秀蓮說，一定要突破而且創新。她舉例，可以向市民詢問，喜歡看到什麼花？台北市也可以像武陵農場一樣種植很多櫻花，或像美國佛羅里達州一樣玫瑰花盛開，讓台北市花開處處，市民心花怒放。（編輯：張均懋）1070208