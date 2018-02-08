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花蓮地震 印尼總統對台特使翁俊民捐款賑災

發稿時間：2018/02/08 14:56

最新更新：2018/02/08 14:56

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（中央社記者周永捷雅加達8日專電）花蓮6日晚間發生強震，災情慘重。印尼總統佐科威的對台特使翁俊民獲悉災情後，捐款10萬美元給台灣，希望協助災民共度難關，他也和印尼人民一起為台灣祈禱、打氣。

現年65歲的翁俊民，祖籍中國福建，他是印尼國信集團主席，在印尼華人社群地位舉足輕重，對台關係方面深受總統佐科威的倚重。

長期關心台灣社會的翁俊民7日致電駐印尼代表陳忠，表達對花蓮地震受災居民慰問關懷之意，並捐款10萬美元給台灣。

翁俊民接受中央社記者訪問表示，印尼不論民間或是政府，都很關心這次台灣的地震災情。印尼日前也發生天災，印尼民眾深有同感，大家都共同為台灣祈禱、加油，希望受災民眾早日度過難關。

此外，他也呼籲在台灣求學或是就業的印尼民眾要小心安全，注意地震避難事項。

駐印尼代表陳忠表示，印尼僑界及台商都很關心這次震災。此外，印尼各界包括翁俊民特使在內，都對台灣心心相連，彼此有狀況會互相支持。

陳忠說，台灣與印尼人民往來密切，透過交流與相互援助發展出深厚友誼，目前災後救援工作仍在持續進行中，駐印尼代表處對印尼各界關心這次震災及相關援助表示由衷感謝。

翁俊民日前曾代表佐科威，率團訪問台灣，並拜會總統蔡英文。他肯定「新南向政策」是正確道路，並強調台灣和印尼是互補的，印尼和台灣的貿易往來歷史悠久，且佐科威相當重視台灣，雙方互補性高，應在海洋領域、製造業、高科技及觀光等領域上加強合作。1070208

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