106年辭職公務員2092人 另有他就最多

（中央社記者謝佳珍台北8日電）銓敘部今天表示，民國106年有2092名公務員辭職，31歲至40歲有1002人辭職最多，任職2年內提辭呈近5成，辭職原因多為另有他就，有845人。



銓敘部上午在考試院會報告「105年至106年各機關公務人員辭職登記及辭職原因分析」指出，105年辭職1893人、106年2092人；男性從105年1026人，增為106年1130人，女性則從105年867人，增加為106年962人。



觀察辭職年齡，以年輕者辭職較多。31歲至40歲，由105年888人增為106年的1002人；30歲以下，由564人增為588人；41歲至50歲由335人增為412人；50歲以上，由106人減為90人。



辭職年資以任職2年內最多，各占當年度總辭職人數約5成，105年有986人（占52%）、106年1043人（占49.8%）。



銓敘部報告指出，近2年辭職原因以「個人因素」占多數，105年1678人、106年1838人，均超過總辭職人數8成。因工作、管理、訓練發展、待遇福利等因素辭職者相對較少。



報告指出，進一步探求因「個人因素」請辭原因，以「另有他就」最多，由105年751人增為845人，「照顧家屬」由199人增為247人，「進修升學」由168人增為181人，「健康欠佳」由130人增為166人。



銓敘部表示，「另有他就」包括再參加其他考試錄取、辭職再任他機關、公營事業或轉換至私部門服務。再參加其他考試錄取或專心準備更高等級考試，105年有63人、106年66人，這些人可能續留公部門服務，經過比對辭職人員再任者，這兩年辭職人員已於今年1月17日前再任者，分別有339人與96人。（編輯：郭萍英）1070208