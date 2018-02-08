花蓮強震 陸客一夜未眠火速逃往墾丁

（中央社記者陳家倫台北8日電）來自深圳的中學教師肖豔與其他3名朋友6日深夜在花蓮遇到規模6強震。她表示，當晚餘震不斷，一整夜都不敢闔上眼，隔天一早就收拾行李去墾丁，沒玩到的景點下次再找時間來。



「一宿未眠，經歷了人生最難忘的夜晚，平安彌足珍貴」。肖豔7日晚間在微信朋友圈上傳與民宿老闆在地震過後的合照，並寫下這段文字。遭逢地震讓他們與民宿老闆情感更為貼近，還成立「花蓮患難群」微信群組。



肖豔8日下午在電話中向中央社表示，因為學校放寒假了，就與另外3名朋友結伴來台灣自由行，5日抵達台北後，6日一早前往花蓮，當天下午他們造訪了七星潭等景點，便回民宿休息。



6日深夜11時50分地震發生時，肖豔正坐在2樓客房的床上，她說，自己一開始傻住，直到朋友們大喊：「房子震動得很厲害」，大家才一起衝往一樓大廳，到了一樓才發現杯子、器皿都掉在地上。



肖豔表示，那一晚餘震頻頻，他們不敢回2樓睡覺，民宿主人是花蓮當地人，顯得比較鎮定，整晚陪著他們講花蓮的歷史故事，並煮東西給他們吃，才稍稍緩解眾人的緊張，直到7日清晨4時許，他們才回2樓休息。



肖豔說，來台前一天就在新聞上看到台灣近期一直有地震，但沒特別放在心上，直到親身感受了，才知道防震、防災不能掉以輕心。他們也從台灣媒體中得知有些陸客在意外中身亡。



由於花蓮還是餘震不斷，肖豔一行人提早結束花蓮行程，7日一早就搭車到墾丁。肖豔表示，原定要去的太魯閣只能放棄，並安排下次再訪，雖然遇上地震，但她認為來台灣玩還是很值得，這塊土地有濃厚的人情。（編輯：周慧盈）1070208