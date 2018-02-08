不選桃園市長內容遭扭曲 吳志揚:很無奈

（中央社記者蔡佳伶台北8日電）中國國民黨立委吳志揚今天出席公益祈福活動表示，盼大家持續關心花蓮災情，並提到日前受訪內容被斷章取義，被說成是對參選桃園市長怯戰、懦弱，他感到很無奈。



吳志揚今天在市長官邸藝文沙龍舉行「YOUNGBOOK暖洋揚」公益祈福活動，除了捐贈弱勢團體所需物資，也在佛光會合唱的溫暖歌聲中，為花蓮災民祈福，重建路很漫長，盼大家持續關心。



吳志揚表示，後面的背板照正好是花蓮七星潭，是很多台灣人心目中最美的地方，看到花蓮遭遇強震襲擊，心都碎了，心情很沉重，一方面是地震，另一方面是父親吳伯雄的身體，2次大中風，也擔心社會上的紛亂與國民黨的未來。



對於日前接受媒體專訪，吳志揚表示，不參選桃園市長，原因是父親吳伯雄極力反對，且桃園市長鄭文燦這幾年的經營，國民黨大概「無人望其項背」。此話一出，被解讀為怯戰，吳志揚隨即發布新聞稿澄清，斷章取義，原意在於反諷。



吳志揚今天再度解釋，明明是近1小時專訪，卻被刻意斷章取義，扭曲、渲染、擴大，最後被說怯戰、懦弱，對於支持他的鄉親因為聽到這件事感到憤怒、失望，他非常抱歉。



是否會參與國民黨桃園市長初選登記，吳志揚說，應該不會，父親吳伯雄已經歷2次大中風，醫療團隊說不能再接受嚴重的刺激，黨內也應建立民主文化，促進新陳代謝，讓有意願的人有機會參選，他也培養很多年輕人參與；不管未來怎樣，他絕對會盡全力服務大家，幫忙輔選。



被問國民黨中央黨部是否會採徵召方式？吳志揚說，應該不會，除非真的沒有人，否則很多地方都用徵召反而會引起反彈。（編輯:溫貴香）1070208