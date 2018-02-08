安倍中文加油 蔡總統日文推文：患難見真情

總統蔡英文（前左2）8日下午前往花蓮雲門翠堤大樓視察，除了聽取搜救人員簡報外，也向現場來自各方的搜救人員致意。中央社記者游凱翔攝 107年2月8日

（中央社記者黃名璽東京8日專電）總統蔡英文今天在推特以日文推文指出，日本首相安倍晉三對花蓮地震的慰問，正是所謂患難見真情；也就是在這樣困難的時刻提供人道援助，正能體現台日雙方的友情與價值觀。



蔡總統以日文在推特（Twitter）推文還寫道，今天有7位日本專家帶著生命探測儀器來到台灣，衷心期盼能救出更多受困的受災民眾。



安倍晉三上午針對花蓮地震致慰問函給蔡總統，函中表示，得知這次在台灣東部發生大地震，造成嚴重災情，深感痛心。



安倍表示，在為不幸罹難者祈求冥福之時，也對受災民眾由衷致上慰問之意。



他說：「在台灣值此困難之際，日本願提供任何必要協助。目前已派遣警消等專家小組前往災區，將盡全力協助搜救工作。」1070208





台湾東部で発生した大きな地震により、亡くなられた方々への御冥福をお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に、心からのお見舞いを申し上げます。東日本大震災では、古くからの友人である台湾の皆さんから、本当に心温まる支援を頂きました。決して忘れることはありません。そして、この、大切な友人の困難に際して、日本として、出来る限りの支援を行っていく考えです。現地では、夜を徹して、行方不明者の懸命な捜索・救助活動が行われています。日本政府として、すでに警察や消防などからなる専門家チームを派遣したところであり、全力を尽くして支援を行ってまいります。 由安倍晋三貼上了 2018年2月7日





