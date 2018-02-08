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陸循慈濟助家屬入台？海基會：不符事實

發稿時間：2018/02/08 19:24

最新更新：2018/02/08 19:24

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（中央社記者繆宗翰台北8日電）陸方今天宣稱，廈門台辦聯繫協調慈濟在廈機構，協助花蓮震災罹難的陸客家屬辦理入台證。海基會下午透過文字聲明表示，該名家屬來台全程均為海基會協處，陸方說法與事實不符。

中國大陸福建省廈門市40歲婦人余妃攜子與友人來台自由行，於花蓮地震中罹難。

海峽交流基金會今天發布聲明表示，海基會7日接獲當地台商協會的反應，請求海基會協助罹難者的丈夫7日緊急來台。海基會獲悉後立即透過旅行社向內政部移民署專案申請辦理家屬入台證件，在移民署核發入台證後，家屬方能順利於廈門登船經由小三通自金門入境。

此外，海基會也透過管道緊急協調航空公司，協助罹難者丈夫入境後由金門先飛往台北松山機場，再轉機飛往花蓮機場，於7日傍晚即趕抵花蓮。海基會也派專人，從松山機場一路陪同家屬到花蓮，協助處理相關事宜。

中國國務院台灣事務辦公室今天在官網刊登廈門市台辦的文稿。其中宣稱，廈門市台辦接獲家屬求助後，於7日上午趕到市公安出入境管理局協調辦理入台簽注手續，並聯繫協調慈濟在廈機構，緊急協助為家屬辦理入台證。

海基會強調，上述說法與事實不符，令人不解。面對天災變故，體諒家屬沉痛的心情，海基會始終盡全力協助家屬處理所有善後事宜，也希望中國大陸方面，以人道、盡力協助家屬為最優先考量，對於違背事實的說法與刻意的政治考量，深表遺憾。（編輯：周慧盈）1070208

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