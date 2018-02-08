/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 花蓮地震雲門翠堤地震股市

雲門翠堤大樓民宿7失聯 213室測出疑有生命跡象

>rss

花蓮地震 陳美伶：慰問金須春節前發放

發稿時間：2018/02/08 21:31

最新更新：2018/02/08 21:31

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者顧荃台北8日電）行政院今天晚間發布新聞稿，花蓮震災專案小組召集人、政務委員陳美伶說，請花蓮縣政府完備受災民眾資料，作為日後辦理賑助措施的基礎，並務必在農曆春節前發放完慰問金。

花蓮6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，震度達7級，造成花蓮路裂樓塌等多處災情，包括統帥飯店、雲門翠堤大樓傾斜，目前已知10死272傷7失聯。

行政院長賴清德指派陳美伶擔任「0206花蓮震災救助及重建專案小組」召集人，陳美伶今天赴花蓮召開第一次會議，出席人員包括政務委員吳澤成、衛生福利部長陳時中、經濟部次長王美花、教育部次長林騰蛟、公共工程委員會副主委顏久榮、營建署代理署長王榮進、工業局長呂正華等人，花蓮縣則由縣長傅崐萁及相關局處首長出席。

陳美伶表示，在目前的搶救階段，首先請花蓮縣政府精確掌握失聯人員的人數，規劃各項搜救與開挖作為；其次，請縣府完備受災民眾的相關資料，作為日後辦理相關賑助措施的基礎，並務必在農曆春節前發放完慰問金；第三，短期內請縣府安排旅館、民宿或空置營舍等地點，使目前仍在臨時收容所安置的災民，能安心過年，中長期則可透過租屋媒合、租金補貼，或引進慈善團體援助等，幫助民眾早日重建家園。

陳美伶說，對於民眾遺留在家園的物品，應在安全無虞的前提下，規劃適當時間開放進入收拾；在拆除進行時，縣府也應將民眾重要物品妥善分類保管，以便日後領回。為了便利災民申辦各項服務，請縣府在最短時間內成立聯合服務中心。

她表示，搶救階段結束後，復原重建必須同步展開，請縣府儘速提報計畫，中央也會透過簡化行政流程加速審議、提出專案計畫等途徑，全力協助。

另外，由於石材公會代表提到石材產業受創極為嚴重，陳美伶隨即於會後前往光華工業區探視石材業者，陳美伶當場決定於2月11日再赴花蓮，率相關機關分別與石材及觀光業者面對面會談，儘速訂出具體紓困作法。（編輯：林興盟）1070208

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

全台急凍追雪趣

全台急凍追雪趣

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP