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台權會：中國監獄拒收李明哲保暖衣服

發稿時間：2018/02/09 08:37

最新更新：2018/02/09 11:56

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台灣人權促進會9日發布新聞稿指出，李明哲救援大隊及李凈瑜（圖）在布魯塞爾參加聯合國「強迫及非自願失蹤工作小組會議」報告家屬探視權被拒及李明哲至今無法對外通訊，及健康權堪憂等情況。（台權會提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月9日台灣人權促進會9日發布新聞稿指出，李明哲救援大隊及李凈瑜（圖）在布魯塞爾參加聯合國「強迫及非自願失蹤工作小組會議」報告家屬探視權被拒及李明哲至今無法對外通訊，及健康權堪憂等情況。（台權會提供）中央社記者葉素萍傳真 107年2月9日

（中央社記者葉素萍台北9日電）台灣人權促進會今天說，李明哲的妻子李凈瑜寄去中國赤山監獄、要給李明哲的保暖衣服，被赤山監獄「拒收」，當地氣溫低，且監獄不可能有暖氣，獄方此舉已屬殘忍及不人道待遇。

台灣非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜赴歐洲發聲，希望國際人權團體關注李明哲案。

台灣人權促進會今天發布新聞稿指出，李明哲救援大隊及李凈瑜在布魯塞爾參加聯合國「強迫及非自願失蹤工作小組會議」報告家屬探視權被拒及李明哲至今無法對外通訊，以及健康權堪憂等情況，歷經40多分鐘的問答，「工作小組」表示會再討論是否繼續保留此案，或是移轉其他「工作小組」或「特別人權機制」。

台權會並指出，李凈瑜收到她寄去中國赤山監獄，要給李明哲的保暖衣服，被赤山監獄「拒收」。救援大隊對於中方這種違反人道及人性的作法，再度表示抗議。赤山監獄當地氣溫比台灣低15度，監獄更不可能有暖氣，獄方拒收保暖衣服，已屬殘忍及不人道待遇。（編輯：李信寬）1070209

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