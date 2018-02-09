蔡總統探美崙工業區 允諾幫助受損石材業

（中央社記者葉素萍台北9日電）總統蔡英文昨晚夜宿花蓮，今天上午赴美崙工業區，了解當地石材業者在這次震災中所受到的影響；蔡總統說，她知道業者現在很焦慮，中央政府會全力來協助。



蔡總統昨晚夜宿花蓮，今天一早和花防部的官兵共用早餐，除了慰勉大家這段時間支援救災的辛勞外，並致贈加菜金，也逐桌關心大家用餐情形，為大家加油打氣。



據轉述，蔡總統接續前往美崙工業區、花蓮空軍基地，這些行程都不公開。



與會人士轉述，蔡總統前往美崙工業區，在民進黨立委蕭美琴、行政院東部辦公室執行長許傳盛的陪同下，和台灣區石礦製品公會理事長王淳甫、進出口公會前理事長許德明、美崙工業區廠商協進會理事長徐維謙等人會面，了解當地石材業者在這次震災中所受到的影響。



蔡總統在理事長們陪同下，進入廠區了解石板受損情況，工廠內大型石板傾倒毀損情況嚴重，總統一一詢問了解災損狀況。



與會人士轉述，業者指出石材業在花蓮的產值是觀光產值的2、3倍，這次地震，產業受損情形很嚴重，有些業者幾乎要面臨倒閉，希望政府在融資、抵稅、廢棄物運輸等問題，協助工業區廠商。業者也向總統表示感謝，這一次有感受到政府的效率，第一時間行政院相關部會就有來花蓮了解問題。



據轉述，蔡總統表示，除了救援災區受困民眾很重要以外，產業受損的問題也是同等重要。尤其石材產業等產值還比觀光產業大，這也是今天她會來了解業者實際受損情形的原因。她知道業者現在很焦慮，中央政府會全力來協助，重點是要先了解協助大家最有效的方法是什麼。「幫助受損產業也是重建家園重要的一部分，政府會全力來協助」。



蔡總統隨後前往花蓮空軍基地，慰問空軍第5聯隊基地官兵。感謝他們維持戰備的努力，春節即將到來，春節期間留守基地的官兵，讓全體民眾可以安心過節，總統也表達慰問與感謝，並致贈加菜金慰勉。（編輯：蘇志宗）1070209