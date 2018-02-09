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盧秀燕台中初選險勝 邀江啟臣任總幹事

發稿時間：2018/02/09 12:44

最新更新：2018/02/09 12:44

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（中央社記者劉麗榮台北9日電）國民黨台中市長初選民調出爐，立委盧秀燕險勝江啟臣0.6%。盧秀燕說，會邀請江啟臣出任競選總幹事。江啟臣表示，尊重民調結果，位置不重要，會做好團結，希望台中藍天再現。

國民黨上午10時邀立委江啟臣、盧秀燕到中央黨部看民調結果，過程歷經一個多小時後由組發會主委李哲華出面對外宣布結果，盧秀燕以支持度50.308%險勝立委江啟臣的49.692%，地方黨部將依民調結果建議提名，農曆年後送中常會通過。

會後江啟臣、盧秀燕並未一同受訪，盧秀燕說，有邀江啟臣一起接受訪問，但江啟臣一直在接電話，他的幕僚也說要準備一下。於是變成盧秀燕、江啟臣先後接受媒體訪問。

盧秀燕說，這是基隆民調（烏龍）事件後國民黨的第一場初選民調，也是六都市長的首場民調，她感謝江啟臣共同完成這場公平、公正的民調初選，這對建立初選典範深具意義。民調的勝出也代表大家對她的期待，以及大家對台中現況的失望和不滿，希望有所改變。

盧秀燕特別肯定江啟臣在初選中展現民主風度，並肯定江啟臣學經歷俱佳，是國民黨的明日之星、後起之秀，前途看好，盧秀燕也邀請江啟臣並肩奮鬥，共同為台中市民，為國民黨爭取勝選。

盧秀燕說，她在初選民調過程就表示，如果勝出，希望邀請江啟臣出任她的競選總幹事，會再次親自邀請，也尊重江的意見。

江啟臣受訪時指出，尊重民調結果與黨的提名機制，台中還有很多事情要做，會做該做的事，做好團結的工作，不會讓民進黨得逞，希望讓台中藍天再現。

對於盧秀燕邀請出任總幹事一職，江啟臣說，位置不重要，會把該做的事情做好，對國民黨來說6都都非常重要，希望國民黨在2018年縣市長選舉，有更多縣市重返執政。

盧秀燕表示，她沒有太多喜悅，這只是打贏台中市長選舉的一小步，未來非常艱鉅，雖然沒有資源，但有無比的信心和決心，她會全力以赴，創造奇蹟，打贏這場選戰。最後她也談到，花蓮地震的救災還在進行，將繼續關心協助。（編輯：許雅靜）1070209

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