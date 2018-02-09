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陳副總統盼生醫成為新興兆元產業

發稿時間：2018/02/09 13:05

最新更新：2018/02/09 13:05

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（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統陳建仁今天接見「2017年國家生技醫療品質獎」得獎團隊代表，他期勉生醫產業能邁向國際市場，成為名副其實的新興兆元產業。

陳副總統致詞時恭喜得獎團隊代表，對於國家生技醫療產業策進會會長張善政主持評審委員會，並率領國內具崇高聲望的生醫領域專家學者，超過10年來共同為台灣的健康保健服務與產品品質嚴格把關，副總統表達由衷感佩之意。

副總統指出，「國民健康乃國家之根本」，政府必須結合民間力量，以審慎的態度落實嚴謹的審查制度，共同攜手為民眾的健康做好把關，讓民眾對食品安全更加安心，並積極讓民眾認識優質的醫療照護服務，以及高品質的生技醫療產品，讓用心踏實、專注品質的國內企業與機構能獲得應有的肯定與支持。

陳副總統表示，近年來全球人口老化速度加劇，尤其是台灣，隨著慢性病人口攀升，醫療照護的需求也隨之增加。根據經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，「生物經濟」將成為全球經濟發展的重要概念，而生物相關產業的產值，將占各先進國家GDP的一半以上。

他說，換言之，生物經濟將成為最重要的產業。因此，未來台灣的生技產業一定要兼顧經濟發展、人民福祉與人文關懷，除了以生技產業作為發展重點外，也要因應高齡化社會來臨，聚焦醫療照護領域。

副總統說，台灣生醫產業在政府及民間的長期努力下，產業規模不斷擴張，新南向政策也將生醫產業項目包括在內。

他說，2016年民間投資生技產業金額已超過新台幣500億元；此外，廠商為了提高產品競爭優勢及因應產業升級轉型，不斷進行高門檻新產品的開發與產能擴展投資，自2013年迄今，新台幣5億元以上的投資也已超過總金額的75%。

他指出，由於國內生技市場需求不斷增加，國外市場布局有成，國內生技醫藥產業正持續向上成長。

陳副總統說，目前行政院正依據「台灣生物經濟產業發展方案」，透過生物科技的導入、擴散及產業化，加值農業、工業及健康產業，發展「生物經濟」相關產業，提升產值與國民所得，調整創新產業結構，增進民眾健康福祉，並聚焦在「藥品、醫療器材、健康照護、食品及農業」5大領域發展，希望透過推動國內企業結合資通訊科技、精密機械與材料的優勢進行布局，來帶動產業發展，照顧人民福祉。

陳副總統期勉，未來投入生醫產業的每一份子，都能承襲得獎團隊對於品質的用心與堅持，配合政府大力推動生技起飛的政策，讓台灣生醫產業邁向國際市場，成為名副其實的新興兆元產業。（編輯：蘇志宗）1070209

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