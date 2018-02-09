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婦聯會聲請停止處分遭駁回 雷倩：將提抗告

發稿時間：2018/02/09 14:11

最新更新：2018/02/09 14:11

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（中央社記者劉麗榮台北9日電）婦聯會不滿黨產會認定其為國民黨附隨組織，向法院聲請停止執行行政處分遭駁回。婦聯會主委雷倩今天說，會持續提抗告，目前會務全面停擺，清寒獎學金也發不出來。

雷倩表示，婦聯會員工被黨產會二度約詢，承受巨大的法律風險。另一方面，婦聯會因被認定附隨組織，業務停擺，相關基金會也因為董事長辜嚴倬雲辭職而業務停擺，基金會向婦聯會求救，婦聯會也無法支應，必須向黨產會申請，變成非常困難的局面。

不當黨產處理委員會今年2月1日認定中華民國婦女聯合會為國民黨附隨組織。婦聯會律師向法院聲請停止執行原處分。台北高等行政法院今天以不符停止執行要件為由，裁定駁回，得抗告。

雷倩今天受訪指出，將繼續抗告。目前黨產會允許動支的是協助花蓮緊急救難部分，婦聯會原預計要發放的清寒獎學金等，黨產會都還沒有同意，會務受到嚴重影響。

婦聯會上午發布新聞稿指出，黨產會7日首度發動大規模調查，由黨產會委員親率調查員，前往婦聯會索取其保存所有的會務及帳冊資料，同時首度引用促轉條例規定，告知婦聯會若隱匿資料將面臨刑事責任。經過3個多小時的盤點，帶走10幾箱資料，婦聯會的帳冊及相關會務資料，已全被黨產會掌握。

婦聯會說，黨產會9日上午再度大動作約談婦聯會會務人員，包含副秘書長汲宇荷、秘書室主任王萍和總務組長朱愛娜，重點仍是在釐清婦聯會依黨產條例及促轉條例應保存的資料。

雷倩說，她讓被約談員工自行決定，是否需要律師陪同，她認為這是最基本的人權和員工保障。她說，「外面有人一直說婦聯會可以拖延、被約談可以不要去」，但既然主張婦聯會清白，同仁就沒必要隱匿拖延，雷倩說，未來是員工要單獨面對可能的刑事責任，說這些話的人沒有人性。（編輯：林淑媛）1070209

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