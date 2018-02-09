親民黨正面評價總統同理災民 推設防災總署

（中央社記者蘇龍麒台北9日電）親民黨立法院黨團今天表示，總統蔡英文第一時間趕赴災區關心，並留下與災民同住，展現同理心與同體感，也給予正面的評價；親民黨將提設立「防災總署」的組織法源。



依據中央氣象局地震報告，花蓮6日晚間11時50分發生芮氏規模6.0地震，震央位於花蓮縣近海，地震深度為10公里，最大震度為7級，造成花蓮統帥飯店塌陷，多人傷亡。



親民黨立法院黨團下午發布新聞稿指出，親民黨主席宋楚瑜及親民黨全體對花蓮地震高度關注，並表達關心及慰問。



親民黨團表示，這次花蓮震災政府的救援工作，不論是國軍第一時間趕赴現場及後續民間自發性的動員，都給予高度肯定與感謝，而總統蔡英文第一時間就趕赴災區關心，並留下與災民同住，展現同理心與同體感，也給予正面的評價。



親民黨團指出，肯定中央政府與花蓮縣政府這次能放下黨派、救災優先的合作態度，對於包括美方、日本安倍首相等國際友邦，以及大陸國台辦所表達的協助救援意願與關懷，親民黨團致謝。



親民黨團表示，台灣每年都面臨複合性災害的發生，不論是地震、土石流或是颱風，在全球劇烈氣候變遷的影響下，所面臨到的災害威脅只會愈來愈嚴重，健全防災體系工作刻不容緩，不論是日本或是美國，在平時盤點及整合各項救災資源，由專業防災人員備置指揮體系及預案，在災害發生時才更利於資源就位，加速救災及復原工作的速度。



親民黨團將會在立法院這個會期提出設立「防災總署」的組織法源，親民黨團表示，期盼藉此能進一步強化防災體系，確保救災能力迅速投入，讓政府在面對災害威脅時更能妥善因應。



新聞稿指出，台南維冠大樓將於下個月動工興建，已是近年震災重建工作中速度最快的案例，行政院長賴清德對此已有經驗，可以與花蓮縣政府合作，讓災民的安置與復原，得到最佳最迅速的處理。（編輯:溫貴香）1070209