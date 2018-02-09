副總統感謝社福專線人員 贈福袋加菜金

（中央社記者葉素萍台北9日電）副總統陳建仁今天赴新北市訪視1957福利諮詢專線、113保護專線、男性關懷專線、兒童及少年收養資訊中心，感謝他們在春節期間，犧牲與家人團圓相聚時間，讓民眾獲得及時協助。



陳副總統這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。



陳副總統致贈加菜金及福袋，他致詞表示，很高興能在農曆新年前，代表總統感謝工作同仁一年來的辛勞，更感謝值班同仁在即將到來的農曆春節，依然堅守崗位，提供民眾必要的諮詢與協助，讓民眾能夠在第一時間快速、方便、精確地取得服務。



他說，今天看到工作同仁努力的成果，他覺得政府對於弱勢的照顧，「如果沒有你們，實在是不可能」。



陳副總統指出，政府的能力、經費有限，需要民間的熱忱及積極參與的意願才能共同完成，因此政府與民間的合作是不可或缺，當政府委託民間辦理社福工作時，如何給予充分的支持是政府重要的工作。



陳副總統說，總統很重視社會福利政策，認為政府需要建構一個完全的社會安全網，將社會福利做得更好；所有的人民，特別是弱勢者都能得到很好的照顧。



他以2016年台北市內湖隨機殺人事件為例提到，某些情緒有障礙的人，可能會有異常行為，相信多數人都不願看到這樣的事情發生。如果能夠事先獲得諮詢，憾事就不會發生，就如小燈泡的媽媽曾提到，這種社會安全網的漏洞一定要補起來，相信透過社福諮詢專線同仁的服務，將能做好相關的防範工作。



陳副總統表示，去年一年，這些同仁總共接了23萬2000餘通的諮詢與通報電話，發揮愛心與耐心，日以繼夜提供協助，非常不容易，他深感佩服。



陳副總統指出，農曆春節將屆，各專線所有接線同仁們在春節期間，犧牲與家人團圓相聚的時間，在工作崗位全年無休地提供服務，他要轉達總統對他們的敬意與謝意，同時期盼衛生福利部未來與社福團體能有定期的經驗交流，讓政府提供更多的協助。（編輯：林興盟）1070209