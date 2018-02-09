賴揆盼台中帶動中部發展 給台灣前進力量

（中央社記者趙麗妍台中9日電）行政院長賴清德今天表示，希望由台中帶動中部發展，若台中市的問題能解決、中部能夠發展，進而給予台灣前進力量，相信台灣會愈來愈進步。



「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」今天下午在台中市政府進行，賴清德率領行政院政務委員、各部會首長出席，會議開始前，立法院副院長蔡其昌致詞時提出首都減壓議題。



蔡其昌表示，為讓台灣區域平衡發展，關鍵就是台北紓壓，把行政院、立法院遷到台中，台北市集中政治中心、經濟中心對於國家長遠的發展並非好事。



蔡其昌指出，台中地理位置適中、擁有便捷交通及廣大腹地，他建議將立法院遷到成功嶺，人民陳抗不需管制交通，還可規劃民主廣場，讓人民有舒適的陳抗環境表達各式意見，若要長期陳抗，台中也有足夠腹地。



台中市長林佳龍緊接著說，國會自主，國會只要決議要搬到台中，行政院也沒有理由反對，下一步最重要，這也是最後一哩路，只要國土改造成功，國家發展就會均衡。



賴清德致詞指出，他和林佳龍都曾面臨新的城市開始，因縣市合併所需面對的挑戰多。他也稱讚林佳龍率領的是金牌團隊，在短短幾年內就將過去規劃的藍圖實現。



賴清德表示，此次除落實「前瞻基礎建設計畫」與「長照2.0」，也希望由台中帶動中部發展，為台灣的前進助一臂之力，若台中市的問題能解決、中部能夠發展，進而給予台灣前進力量，相信台灣會愈來愈進步。行政院會大力支持台中市政府所提出的案子。



賴清德原訂下午3時抵達台中市出席「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」，但因天候問題，飛機無法降落清泉崗機場，改為新竹機場降落，再搭車到台中。賴清德說：「天候僅影響我到達時間，並無法影響我到達台中的決定，這是行政院對台中的承諾。」（編輯：唐聲揚）1070209