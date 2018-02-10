/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 平昌冬奧股市花蓮地震雲門翠堤
>rss

拚台南市長 國民黨不排除納泛藍民調

發稿時間：2018/02/10 13:28

最新更新：2018/02/10 14:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
中國國民黨台南市黨部10日在國立台南大學附中舉辦小組長授證儀式，國民黨主席吳敦義（右）到場時，與黨員握手打招呼。中央社記者楊思瑞攝　107年2月10日中國國民黨台南市黨部10日在國立台南大學附中舉辦小組長授證儀式，國民黨主席吳敦義（右）到場時，與黨員握手打招呼。中央社記者楊思瑞攝　107年2月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）中國國民黨主席吳敦義今天上午在台南接受媒體訪問表示，代表國民黨參選下屆台南市長的人選，不排除納入非民進黨籍人士進行協調，協調不成再採全民調決定。

國民黨台南市黨部今天在國立台南大學附中舉辦小組長授證儀式，由吳敦義親自授證。有意爭取代表國民黨參選下屆台南市長的前台南大學校長黃秀霜、前立委高思博也到場爭取黨員支持。

吳敦義在會前接受媒體訪問時表示，下屆台南市長提名人選還在溝通中，醞釀是一個過程，等到辦登記又是一個新的過程。台中市昨天圓滿依照全民調處理，兩名參選人風度都非常好。有使命感就是要去選，再透過黨內初選機制。

吳敦義表示，希望台南沿照台中市的成功範例，有志者都能參與。假如有人認為自己是泛藍，也歡迎一起來。屆時可能有兩種考慮方式，一種是直接把泛藍與代表國民黨的正藍一起做民調；另一種是分兩階段，願意參加第一階段的國民黨員出線之後，再來整合泛藍的非民進黨籍候選人。

他說，到底是用一階段還是兩階段，還要跟地方黨部好好磋商研究，再來做成決定。

吳敦義指出，國民黨黨員應遵守黨共同信用的機制，但也可以不必加入政黨，以自由人士參選，我們國家也是允許這樣的空間。希望凡是加入中國國民黨的同志，勿忘初衷，大家都能堅持為黨來奉獻。像台中市的參選人就是典範，只差一點點，立刻接受成果，願意同心協力。

高思博會後接受媒體訪問時表示，國民黨沒有分裂的本錢，以團結勝選為最大考慮，這樣才能跟綠營有場決戰。

黃秀霜也說，身為黨員會依黨中央的機制來做，如果有兩個以上的參選人，在協商不成之後就進行全民調，決定之後大家就團結全力支持。年底台南市市長選情，包括前台南市警察局長陳子敬也以無黨籍身分參選。(編輯:孫承武)1070210

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情

花蓮地震災情

花蓮強震 國軍馳援救災

花蓮強震 國軍馳援救災

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

一週重要新聞影像回顧（0204-0210）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
花蓮地震災情
花蓮地震災情
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP