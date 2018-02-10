拚台南市長 國民黨不排除納泛藍民調

中國國民黨台南市黨部10日在國立台南大學附中舉辦小組長授證儀式，國民黨主席吳敦義（右）到場時，與黨員握手打招呼。中央社記者楊思瑞攝 107年2月10日

（中央社記者楊思瑞台南10日電）中國國民黨主席吳敦義今天上午在台南接受媒體訪問表示，代表國民黨參選下屆台南市長的人選，不排除納入非民進黨籍人士進行協調，協調不成再採全民調決定。



國民黨台南市黨部今天在國立台南大學附中舉辦小組長授證儀式，由吳敦義親自授證。有意爭取代表國民黨參選下屆台南市長的前台南大學校長黃秀霜、前立委高思博也到場爭取黨員支持。



吳敦義在會前接受媒體訪問時表示，下屆台南市長提名人選還在溝通中，醞釀是一個過程，等到辦登記又是一個新的過程。台中市昨天圓滿依照全民調處理，兩名參選人風度都非常好。有使命感就是要去選，再透過黨內初選機制。



吳敦義表示，希望台南沿照台中市的成功範例，有志者都能參與。假如有人認為自己是泛藍，也歡迎一起來。屆時可能有兩種考慮方式，一種是直接把泛藍與代表國民黨的正藍一起做民調；另一種是分兩階段，願意參加第一階段的國民黨員出線之後，再來整合泛藍的非民進黨籍候選人。



他說，到底是用一階段還是兩階段，還要跟地方黨部好好磋商研究，再來做成決定。



吳敦義指出，國民黨黨員應遵守黨共同信用的機制，但也可以不必加入政黨，以自由人士參選，我們國家也是允許這樣的空間。希望凡是加入中國國民黨的同志，勿忘初衷，大家都能堅持為黨來奉獻。像台中市的參選人就是典範，只差一點點，立刻接受成果，願意同心協力。



高思博會後接受媒體訪問時表示，國民黨沒有分裂的本錢，以團結勝選為最大考慮，這樣才能跟綠營有場決戰。



黃秀霜也說，身為黨員會依黨中央的機制來做，如果有兩個以上的參選人，在協商不成之後就進行全民調，決定之後大家就團結全力支持。年底台南市市長選情，包括前台南市警察局長陳子敬也以無黨籍身分參選。(編輯:孫承武)1070210