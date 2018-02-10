花蓮震災聯合公祭 田弘茂12日將出席

（中央社台北10日電）海峽交流基金會今天表示，海基會董事長田弘茂將出席2月12日的花蓮震災聯合公祭，他並對中國大陸籍罹難者表示沉痛的哀悼。



花蓮縣6日深夜發生芮氏規模6.0地震造成傷亡，截至9日共有4名自由行陸客確認罹難，搜救工作至今僅剩下入住雲門翠堤大樓的陸客一家五口失聯。救難人員今天中午又在雲門翠堤大樓尋獲兩名罹難者。



海基會表示，田弘茂於事發第一時間，即責成海基會主管召開緊急會議、成立專案小組，全力協助家屬善後。行政院大陸委員會及海基會並緊急派員趕往花蓮探視受災陸籍人士、致贈慰問金。



陸委會、海基會、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會已組成聯合專案工作小組，協助傷者與遇難者家屬處理善後。



海基會表示，每一組家屬，工作小組將至少派一人全程陪同，善後協助事宜包括辦理入境相關證件、傷者及遇難者證件查找、後續文書驗證，以及在台生活相關需求等事項。



田弘茂並親自致電慈濟醫院林欣榮院長辦公室，盼所有醫護人員及志工讓每一名陸籍傷患都能得到最好的醫治及照護，另指派海基會副董事長兼秘書長柯承亨，於9日下午前往花蓮慈濟醫院，代表田弘茂董事長向陸籍傷患與家屬表達關心與致意。



田弘茂表示，面對此次天災造成的傷亡，深感沉痛，呼籲全體國人一起為災民祈福，海基會將配合相關機關，配合整體救災情形需要，盡全力支援家屬來台的需求，提供一切必要協助。（編輯：陳家倫/朱建陵）1070210