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立院新會期 民進黨團擬推動三大改革

發稿時間：2018/02/10 17:37

最新更新：2018/02/10 18:00

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立法院第9屆第5會期預定農曆年後27日開議，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘10日表示，新會期改革法案分為三大面向。（中央社檔案照片）立法院第9屆第5會期預定農曆年後27日開議，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘10日表示，新會期改革法案分為三大面向。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院第9屆第5會期預定農曆年後27日開議，民主進步黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，新會期改革法案分為三大面向，分別是軍人年金改革、司法改革以及政府組織改造。

立法院長蘇嘉全將在26日召集朝野黨團協商，研商第9屆第5會期開議日相關事宜。

柯建銘下午受訪時表示，行政院仍在彙整本會期優先法案，民進黨團也有發文給黨內立委，回覆各自關切的法案，目前已有初步方向，但要等農曆年後才能真正定案，且須經行政、立法協調。

柯建銘說，攸關軍人權益的年金改革方案，這會期一定會送到立法院，「改革不管怎麼改，一定會有人不滿意」，政府會考量到軍人服役特殊性，「比公教人員優渥，無可厚非」，等行政院版本送到立法院後，黨團內部也會再溝通、把關。

司法改革部分，柯建銘說，司改國是會議結束後，司法院及法務部相關修法已經整理得差不多，但內容複雜，未來要採行「參審制」或「陪審制」，還有不同意見，不是一朝一夕可以完成，需要再溝通。

柯建銘說，最後是關於政府組改部分，攸關政府績效提升，還有內政部、環境資源部、農業部、經濟部等相關部分都還沒完成，這會期必須處理。

至於其他民生法案，柯建銘表示，空污法、礦業法及公司法都是重要法案；另外，各部會都有提出各自優先法案，像是內政部提出都市更新條例修法草案、財政部提出當沖稅延長3年，農田水利會改制的後續修法也會陸續送進立法院。1070210

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