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募一年期志願役軍官 綠贊成藍憂怎麼帶兵

發稿時間：2018/02/11 10:55

最新更新：2018/02/11 10:55

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（中央社記者蘇龍麒台北11日電）國防部將招募一年期志願役軍官，民進黨立委羅致政今天表示贊同，認為可以補過去義務役預官的缺；國民黨立委馬文君則質疑，這樣的訓練可以帶兵嗎？

國防部全募兵制上路，以往志願役一簽3年，為了讓有志從軍青年有更多選擇，國防部發言人陳中吉10日說，將招募一年期的志願役軍官，受訓22週後，掛階少尉，起薪新台幣4萬8990元。

根據國防部公布的民國107年志願役預備軍官班考選需求員額表，預計兩梯次共招800人，710名男生、90名女生，主要以陸軍為主，步兵和砲兵員額就占了590人，其他還包括裝甲兵、工兵、通資電、兵工、運輸兵、政戰和醫勤等官科。

立法院外交及國防委員會召集委員、國民黨立委馬文君告訴中央社記者，「這樣的訓練可以帶兵嗎」？

她說，國防部推動全募兵政策遇到很多困難，過去的精實案、精進案、精萃案，主要是要「精」，但國防部為了數據，缺官、缺士、缺兵部分，過去已經放棄很多很多的原則，未來應該還是要通盤考量，畢竟國家要的是精良的軍隊，而不是人湊起來的軍隊，希望國防部審慎評估。

馬文君說，立法院開議後有問題就會對國防部提出，國防部對於這個政策要有詳細說明，不是只針對立法院的外交及國防委員會說明而已，還要對全體國民說明，希望國防部不要倉促決定。

她認為，年金改革等，才是根本的問題，現在國防部花錢找人，「我們要的是這樣子的做法嗎」？

外交及國防委員會成員、民進黨立委羅致政說，贊成國防部的做法，因為他是第一個在立法院質詢時提出這個作法的人。

他說，募兵一般都要服役4、5年，對民眾來說有一些困難，未來義務役剩軍事訓練4個月，當兵的人變得不上不下，如果當一年對就業、出國比較順，或許一年的做法是對的。

面對在野黨質疑這樣的軍官怎麼帶兵，有沒有專業性的問題？羅致政說，不會有專業性的問題，因為這類似過去預備軍官的做法，只要訓練得當，沒有太大的問題。

他說，過去基層軍官有很多是用預官來補，未來義務役沒有了，可以用一年期的志願役軍官補過去預官的不足。（編輯：蘇志宗）1070211

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