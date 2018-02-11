縣市長提名不急 吳敦義：民進黨也在浮動

（中央社記者劉麗榮台北11日電）2018縣市長選舉，包括雙北等受矚目縣市都尚未提名，國民黨主席吳敦義今天表示，民進黨也還在浮動，不用急，有時候還要考驗每個人的決心，國民黨會在最好時機推出最適當人選。



先前有民調指出，民進黨支持者達7成比重認為民進黨應在台北市長選舉推出候選人。目前民進黨內，有民進黨立委姚文智、前副總統呂秀蓮都表態參選台北市長。



民進黨若推出人選，是否對國民黨有利？吳敦義上午出席祈願活動時表示，那要看推什麼人選，如果推出非常優秀的人選，會增加這次競選的力度。吳敦義說，這是民進黨的決策和家務事，他不方便表示意見。



縣市長選舉有些地方還沒提名，是否有浮動的情形？吳敦義說，都一樣，台北市長方面，民進黨也在浮動，新北、宜蘭也是，這是很自然的。



他說，每個黨會選擇最有利的時機，推出最適當的人選，倉促是不對的，「有時候還要考驗每個人的決心，動了念還要考慮」，所以不用太急，11月24日才投票。



吳敦義說，國民黨有些縣市老早就確定人選，包括彰化、南投、苗栗等，地方上沒有雜音，後續還會有（提名）。



被問到民調是否回歸黨中央辦理？吳敦義說，由黨中央辦會比較麻煩，應該還是由地方黨部辦理。他說，辦全民調有很多的過程，有意願的人要先登記、協調，參選人再自行挑選民調公司、黨中央也會選一家，多半都是找比較有聲譽的民調機構。（編輯：林淑媛）1070211