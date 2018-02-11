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花蓮地震 賴清德：重建專案小組已成立

發稿時間：2018/02/11 13:05

最新更新：2018/02/11 13:13

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行政院長賴清德（中）11日在花蓮縣長傅崐萁（前右）的陪同下，前往花蓮殯儀館震災罹難者聯合靈堂，上香致意。中央社記者徐肇昌攝　107年2月11日行政院長賴清德（中）11日在花蓮縣長傅崐萁（前右）的陪同下，前往花蓮殯儀館震災罹難者聯合靈堂，上香致意。中央社記者徐肇昌攝　107年2月11日

（中央社記者繆宗翰花蓮11日電）對於花蓮後續震災事宜，行政院長賴清德今天表示，中央震災重建專案小組已經成立，由政務委員陳美伶擔任召集委員。行政院一定會與花蓮縣政府站在一起。希望各界支持花蓮縣府。

賴清德今天中午抵達花蓮市立殯儀館向花蓮地震罹難者上香並三鞠躬致意，隨後轉身步出靈堂受訪。

賴清德說，花蓮地震共有17位罹難者不幸遇難身亡，他代表總統蔡英文親自前來祭拜，表達哀悼之意也安慰家屬。

他表示，相信在花蓮縣長傅崐萁帶領下，一定能妥善協助家屬料理後事。後續賑災、重建工程要面臨的事情還很多，除了傅崐萁率領的團隊會積極站在第一線協助外，行政院也一定會與花蓮縣政府站在一起。

傅崐萁受訪時則表示，感謝賴清德在地震當天就趕到花蓮，全力支持所有救災及安置重建工作。這是一個不幸的事件，但中央跟地方一起攜手面對。除了撫卹罹難者家屬，也讓所有受災的花蓮鄉親得到最好安置與重建，給他們一個家、走出陰霾，回歸正常生活

賴清德也提到，未來賑災事情還很多，敬請社會給予傅崐萁與花蓮縣政府支持，讓傅崐萁更有力量能面對各項事情，讓花蓮鄉親盡速恢復正常生活，讓陽光盡快再次照到花蓮這個美麗的地方。

賴清德中午僅短暫到靈堂上香、鞠躬致意，受訪後隨即離開。於此同時，花蓮地震中罹難的北京陸客家屬正在殯儀館配合檢方進行筆錄與遺體相驗。陪同家屬來台的北京市台灣事務辦公室副主任于鳳英等人也同樣在場，但一行人並未與賴清德碰面。（編輯：陳清芳）1070211

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