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花蓮地震4000戶仍停水 賴揆指示3天內修復

發稿時間：2018/02/11 13:52

最新更新：2018/02/11 14:09

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花蓮地震至今超過100小時，花蓮仍有約4000戶停水，行政院長賴清德（中）11日上午前往花蓮視察搶修狀況，指示3天內修完，以方便花蓮人在年前打掃。中央社記者顧荃攝　107年2月11日花蓮地震至今超過100小時，花蓮仍有約4000戶停水，行政院長賴清德（中）11日上午前往花蓮視察搶修狀況，指示3天內修完，以方便花蓮人在年前打掃。中央社記者顧荃攝　107年2月11日

（中央社記者顧荃花蓮縣11日電）花蓮地震至今超過100小時，花蓮仍有約4000戶停水，行政院長賴清德今天上午前往花蓮視察搶修狀況，指示3天內修復。以方便花蓮人在年前打掃。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，道路出現裂縫或隆起，至今仍有4000戶停水，七星潭大橋、尚志橋與三號橋封閉搶修。

賴清德上午前往花蓮，在民進黨立委蕭美琴、花蓮市長魏嘉賢等人陪同下，聽取台灣自來水公司董事長郭俊銘對花蓮停水狀況的簡報。

郭俊銘指出，花蓮地震造成多處管線破損，初期約有4萬戶停水，在全力搶修下目前僅剩4000戶停水，範圍主要位於統帥飯店及林森路一帶，預計過年前可搶修完成。

賴清德表示，以過去台南地震的經驗，當時共有上千處自來水管破裂，缺水時間長達15、16天，時任行政院長張善政南下協助，才有辦法在兩週左右解決停水問題。現在花蓮碰到相同問題，自來水公司人員都很辛苦在搶修。

賴清德說，恢復供水不能等到過年那天，有過去的經驗，現在應該更有效率，他希望未來3天內儘速修復，讓花蓮人有時間打掃、整理環境，能好好準備過年。

賴清德隨後前往尚志橋修復現場，慰勞前來支援的台南市政府人員。

賴清德說，台南地震時也受到各界支持，受人滴水之恩當湧泉相報，所以這次花蓮地震，台南市政府派遣工程團隊50幾人、重機械車輛30幾輛前來協助重建，發揮過去重建的經驗，他站在前台南市長的立場或行政院長立場，都表達肯定跟感謝。（編輯：蘇志宗）1070211

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