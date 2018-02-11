高市議員選情加溫 藍綠拚議會席次過半

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市議會年底改選，藍綠都要拚席次過半，民主進步黨規劃比這屆少提一席，擬提名37人、中國國民黨也說至少提34人。



年底有市長、市議員改選，目前除了藍綠政黨市長參選人馬不停蹄拜訪基層，有意投入市議員選舉者也動起來，街頭出現不少新面孔宣傳看板。



粗估，表態投入民進黨市議員初選的新人超過20人，還有市議員及助理在同選區參選的情形，競爭激烈，國民黨方面也不遑多讓，表態參選的新人有25人，有人代父出征，有的則是前議員捲土重來，讓現任議員備感壓力。



民進黨高雄市黨部主委黃彥毓今天告訴中央社記者，高雄市黨部執委會已經審議通過下屆市議員提名37人，比現任這屆提名38少提1人，不過，確實的提名人數仍待民進黨中執會確認。



提名趨於保守，他指出，減少提名的選區是三民區從原提5席減為4席、旗鼓鹽原提3席減為2席，但左楠區要增提1席。



黃彥毓說，三民和旗鼓鹽各少提1人是考量第三勢力，包括台聯、基進黨、時代力量規劃參選人；左營區增加提名是這屆原本就要提4席，其中1人因故未參選，所以下屆將提足4人。



國民黨高雄市黨部主委韓國瑜表示，市黨部預計春節後開會討論提名數額，會以拚過半席次為目標，至少提名34人（高市議會66席）。



高市議會目前民進黨團37人、國民黨26人、親民黨1人、無黨2人。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070211