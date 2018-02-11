吳敦義探視花蓮災民 代表捐款200萬

中國國民黨主席吳敦義（前左）11日到花蓮探視受震災影響的民眾，為花蓮縣長傅崐萁（中後）加油打氣，並帶來國民黨員捐款的新台幣100萬元現金，由花蓮縣消防局長林文瑞（前右）代表收下。中央社記者顧荃攝 107年2月11日

（中央社記者劉冠廷花蓮11日電）中國國民黨主席吳敦義今天到花蓮探視受震災影響的民眾，並代表國民黨捐助2份共新台幣200萬元的善款，吳敦義說，一份是新潤建設轉手給黨來捐的，另一份則是黨工一起捐的。



花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成雲翠大樓、統帥飯店等建築傾倒。



為援助花蓮重建，來自各界的愛心捐款紛紛湧入。吳敦義今天也到雲翠大樓附近的中華國小，探視收容所中的災民，並一一發放紅包慰問。



吳敦義並帶了新潤建設公司轉交給他的善款100萬元，以及國民黨黨工一起捐出的100萬元，共200萬元給花蓮縣政府，盼能幫助災區重建。吳敦義受訪時說，他也將本月的卸任正、副元首禮遇金18萬5400元，匯款給花蓮縣政府的震災專戶。



吳敦義表示，花蓮是很好的觀光勝地，他看了資料發現有很多觀光景點沒有受害，建議縣政府要讓大家知道受災的地點是哪些，不然因為有了這次震災，大家都不敢來，商業就會蕭條。



吳敦義說，也請政府能對花蓮受災的業者，在營利事業所得稅上能給予減免，以及調整營業稅，讓業者有喘息的空間，盼中央與地方政府能通力合作。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070211