赴歐發聲返台 李凈瑜：懷抱著希望與信心

（中央社記者邱俊欽桃園機場11日電）台灣非政府組織工作者李明哲妻子李凈瑜赴歐洲發聲，爭取國際救援，她今天返台時說，此行讓她感受到溫暖，也體認到「政治良心犯是一條漫長的路，只能懷抱著希望與信心」。



李凈瑜赴歐洲發聲，希望國際人權團體關注李明哲案，同時在布魯塞爾參加聯合國「強迫及非自願失蹤工作小組會議」，報告家屬探視權被拒及李明哲至今無法對外通訊、健康權堪憂等情況，也希望國際人權團體能對李明哲發動人道救援。



李凈瑜傍晚搭機返台，她在機場發表簡短談話表示，這次國際社會對救援大隊的作為，讓她感受到成為台灣人的溫暖；台灣是一個小國，小國在外交處境上本來就很困難，加上李明哲所面對的是一個世界強權大國的欺凌，處境更為艱難。



李凈瑜說，這次在歐洲見到很多在人權崗位上工作者與政治人物，他們都非常理解李明哲的處境，也表現出關懷與熱忱，並且表示願意付出行動與協助，但也希望救援大隊能體諒他們因為外交處境所保持的低調。



她並表示，李明哲遭判刑坐牢，也讓台灣的國際人權團體與聯合國組織體驗到台灣與中國在人權上的極大落差，這對台灣政府的國際聲望是有幫助的。只要李明哲坐牢的一天，國際社會就會看到中國是軍事大國，卻是人權小國，而她也體認到「政治良心犯是一條漫長的路，只能懷抱著希望與信心」。



李凈瑜談到，前民主進步黨主席施明德在美麗島案件中，從審判到判刑過程中，也是受到世界人權團體長期營救行動，而她所做的也是在喚起全球看到政治良心犯這件事情，這是非常不簡單，且漫長的道路。



另外，李凈瑜說，在歐洲聽到花蓮地震時也感到悲痛，希望受災戶能懷抱著希望與信心。（編輯：梁君棣）1070211